Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel von 21,00 Euro. (Analyse vom 27.05.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Wüstenrot & Württembergische-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

15,88 EUR +0,38% (27.05.2020, 09:28)



Tradegate-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

15,94 EUR +0,89% (27.05.2020, 09:51)



ISIN Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

DE0008051004



WKN Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

805100



Ticker-Symbol Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

WUW



Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



1999 aus dem Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, entwickelt und vermittelt die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) heute die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung. Als börsennotierter Konzern mit Sitz in Stuttgart verbindet die W&W die Geschäftsfelder Wüstenrot, Württembergische und W&W brandpool als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Dabei setzt sie auf den Omnikanalvertrieb, der von eigenen Außendiensten über Kooperations- und Partnervertriebe sowie Makleraktivitäten bis hin zu digitalen Initiativen reicht. Derzeit arbeiten rund 13.000 Menschen im Innen- und Außendienst für die W&W-Gruppe. (27.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von Aktienanalyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW).WuW habe jüngst Q1-Zahlen publiziert, in denen auch die ersten operativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das Geschäftsmodell deutlich geworden seien.Der Periodenüberschuss sei auf 25,0 Mio. Euro zurückgefallen (Vorjahr: 78,5 Mio. Euro), wofür sich in erster Linie Verwerfungen am Kapitalmarkt (MSCI World Q1/20: -32%), neue Tiefststände bei relevanten Anleihen (10y+ US Treasury: 0,54%) sowie die daraus resultierenden Auswirkungen auf das Finanzergebnis (-139,7 Mio. Euro; Vorjahr: 847,3 Mio. Euro) des Versicherungskonzerns verantwortlich gezeigt hätten.Auf der Einzelsegmentebene mache sich das gesunkene Finanzergebnis insbesondere durch die bereits von Marenbach erwarteten Effekte auf den Bereich Schaden-/Unfallversicherung bemerkbar. Hier habe das Segmentergebnis mit -4,0 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahreswert gelegen (54,1 Mio. Euro). Dabei habe das operative Geschäft der Sparte sogar noch weiter zugelegt (Neugeschäft: +9,8%), wobei vor allem die digitalen Marken und die Kraftfahrtversicherung starke Zuwächse gezeigt hätten.In der Personenversicherung seien die Effekte des Finanzergebnisses durch die Partizipation der Versicherungsnehmer an den Finanzerträgen deutlich schwächer ausgeprägt. Der Segmentüberschuss sei mit 6,9 Mio. Euro leicht rückläufig ausgefallen (Vorjahr: 10,8 Mio. Euro). Gleichzeitig seien auch in der Personenversicherung nach Erachten des Analysten weitere operative Erfolge erzielt worden. Der Neubeitrag habe mit 197,3 Mio. Euro deutlich oberhalb des Vorjahres gelegen (174,8 Mio. Euro) und die Beitragssumme habe um 5,5% zugenommen.Die erst kürzlich reduzierte Prognose für 2020 (Konzernüberschuss unterhalb des WuW Mittelfristkorridors von 220 bis 250 Mio. Euro) seien vom Vorstand mit Q1 nochmals bestätigt worden. Mit seiner Schätzung (MONe: 200,6 Mio. Euro) positioniere sich der Analyst bereits deutlich unterhalb dieses Korridors. In Q2 habe sich der Aktienmarkt nach derzeitigem Stand allerdings merklich erholt, sodass der Analyst aktuell davon ausgehe, dass es in Q2 keine weiteren Belastungen über das Finanzergebnis geben werde. Im Neugeschäft erwarte er hingegen kurzfristig kleinere Einbußen, da der Versicherungsvertrieb in der Phase des Lockdowns erschwert sein dürfte. Die Profitabilität des Konzerns sollte dies kurzfristig allerdings nicht beeinflussen. Mit den Versicherungsprämien würden zu Vertragsbeginn vor allem Kundengewinnungskosten verdient. Perspektivisch rechne der Analyst mit einem aufgeschobenen und nicht aufgehobenen Geschäft, sodass sich das Neugeschäft im Laufe des Jahres normalisieren sollte. Gleichzeitig dürfte dem Konzern der frühzeitig eingeschlagene Digitalisierungskurs zugutekommen, z.B. über die Möglichkeit digitaler Vertragsabschlüsse.Im operativen Kerngeschäft sei WuW nach Erachten des Analysten nach wie vor auf einem sehr guten Weg, wenngleich die Kapitalmarktvolatilität durch Covid-19 kurzfristig belaste. Aufgrund der Markterholung in Q2 dürfte es nach bisherigem Stand jedoch zunächst keine weiteren Negativeffekte aus dem Finanzergebnis geben. Fundamental sei die WuW-Aktie nach Erachten des Analysten zudem günstig und der Markt scheine in erster Linie Negativszenarien einzupreisen.