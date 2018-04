Tradegate-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) ist "Der Vorsorge-Spezialist" für die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.



Im Jahr 1999 aus dem Zusammenschluss der Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, verbindet der börsennotierte Konzern mit Sitz in Stuttgart die Geschäftsfelder BausparBank und Versicherung als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Die rund sechs Millionen Kunden der W&W-Gruppe schätzen die Service-Qualität, die Kompetenz und die Kundennähe des Vorsorge-Spezialisten, für den rund 13.000 Menschen arbeiten.



Dank eines weiten Netzes aus Kooperations- und Partnervertrieben sowie Makler- und Direkt-Aktivitäten kann die W&W-Gruppe mehr als 40 Millionen Menschen in Deutschland erreichen. Die W&W-Gruppe setzt auch künftig auf Wachstum und hat sich bereits heute als größter unabhängiger und kundenstärkster Finanzdienstleister Baden-Württembergs etabliert. (19.04.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktie: Kursverfall übertrieben? AktienanalyseWüstenrot & Württembergische (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit einem Überschuss von 258 Mio. Euro sei der 2016er-Wert um 9,6 Prozent übertroffen worden, nachdem zunächst ein Ergebnis auf Vorjahresniveau geplant gewesen sei. Den größten Ergebnisbeitrag habe mit 125,8 Mio. Euro erneut das Segment Schaden-/Unfallversicherung geliefert. Mit Blick auf die Zukunft habe der Versicherungskonzern zahlreiche Maßnahmen der digitalen Transformation der Gruppe auf den Weg gebracht. Für 2018 bis 2020 plane W&W Investitionen von rund 820 Mio. Euro in digitale Produkte und Prozesse, aber auch in die Qualifizierung der Mitarbeiter. Das seien 170 Mio. Euro mehr als in den vergangenen drei Jahren.Wegen der höheren Investitionen rechne W&W für 2018 nur mit einem Überschuss von rund 200 Mio. Euro. Dies sei bei Anlegern zunächst schlecht angekommen: Die Aktien seien um mehr als acht Prozent gefallen. Seit dem Jahreshoch seien in der Spitze sogar Kursverluste von gut 23 Prozent aufgelaufen. Den Rücksetzer habe Vorstand Thomas Bischof zum Kauf von 520 Aktien zu je 19,28 Euro genutzt. Mit einem Volumen von gut 10.000 Euro sei der Insiderkauf zwar nicht besonders groß ausgefallen. Dennoch könnte er ein Indiz dafür sein, dass der Kursverfall übertrieben war, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 15/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:19,50 EUR -0,51% (19.04.2018, 12:44)