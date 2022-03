Vor dem Krieg habe es als ausgemachte Sache gegolten, dass die amerikanische Notenbank ihre Anleihekäufe auslaufen lasse und die Zinsen schrittweise deutlich anhebe, um die Inflationsrate unter Kontrolle zu bringen. Aufgrund der geopolitischen Situation werde dieser Prozess nun nur sehr behutsam angegangen. Die Europäische Zentralbank habe mit der aktuellen Entwicklung einen Vorwand, die Straffung ihrer Geldpolitik und auch Zinsanhebungen nach hinten zu verschieben. Das bedeute aber, dass sich die Inflation verfestige und das Geldvermögen weiter entwertet werde.



Die Auswirkungen des Krieges auf die Aktienmärkte seien sehr komplex. Immer wenn etwas unvorhersehbares Negatives passiere, gebe es kurzzeitige Kursrückschläge über den Gesamtmarkt. Dann werde selektiert, welche Werte und welche Branchen stärker oder schwächer tangiert werden oder gar profitieren würden. Die Märkte seien ohnehin etwas angeschlagen gewesen, da die Aussichten auf höhere Zinsen die hochbewerteten Technologiewerte erheblich unter Druck gebracht hätten. Kursverluste von 50% bei vielen Einzeltitel seien keine Seltenheit gewesen. Das habe sich durch die Ereignisse noch einmal beschleunigt.



Der extreme Zusammenhalt des Westens sollte die Wirtschaft jedoch stärken und ankurbeln. Die gekappten Verbindungen zur russischen Wirtschaft würden andererseits Spuren hinterlassen. Die geopolitischen Auswirkungen seien seriöser weise noch nicht abzusehen. Die Rohstoffpreise seien extrem angestiegen und dürften die Wirtschaft und auch die Verbraucher nachhaltig belasten. Das sollte wiederum die Kauflaune einschränken. Die allgegenwärtig zu verspürende Unsicherheit bis Angst dürfte auch negative Auswirkungen auf die Wirtschaft haben.



Das alles könne die Aktienmärkte unter Druck halten, bis eine Lösung des Konflikts sichtbar werde. Gute Aktien würden langfristig ihren Wert steigern. Lediglich die Kurse würden temporär erheblich schwanken. Äußerst vorsichtig sollten Investoren zu solchen Zeitpunkten allerdings bei jeglichen spekulativen Finanzkonstruktionen und überbewerteten Aktien sein. Auf der sicheren Seite sei der Anleger natürlich, wenn er sein Depot abgesichert habe. Wie immer in Krisensituationen erweise sich der US Dollar als sicherer Hafen. Daher sei der Kurs zum Euro auch entsprechend angestiegen.



Während substanz-, ertrags- und wachstumsstarken europäischen und internationalen Blue Chips weiterhin ausgezeichnet verdienen würden und prall gefüllte Auftragsbücher hätten, sei die Unsicherheit extrem hoch und die Marktteilnehmer sehr nervös. Viele Indices hätten 10 bis 15% seit Jahresbeginn nachgegeben. Angesichts der dramatischen Entwicklung nicht zu viel. Und dennoch hätten die vergangenen Tage gezeigt, dass es bei einem Funken Hoffnung sehr schnell deutlich nach oben gehen könne.



In diesem Spannungsfeld würden sich die Experten mit ihren Investments in substanz-, ertrags- und wachstumsstarken europäischen und internationalen Blue Chips sehr wohl fühlen. Zu ihrem Risikomanagement würden neben Sicherungsstrategien auch eine vernünftige Asset Allokation, Diversifikation und Streuung gehören. Wenn einzelne Titel nicht zu hoch gewichtet seien, erfolge automatisch eine Reduzierung von Einzelrisiken. Man sollte die Gelegenheiten zum Positionsaufbau in risikoadjustierten Anlagen nutzen und vorsichtig mit long only Engagements sein, vor allem in überbewerteten Titeln, sowohl bei large als auch small caps. (07.03.2022/ac/a/m)







Weiden (www.aktiencheck.de) - Bis zuletzt hatte die Welt gehofft, dass Russland nicht bis zum Äußersten geht und die Ukraine tatsächlich angreifen wird, so Dipl. - Ing. Robert Beer.Die schlimmsten Befürchtungen seien nun eingetreten. Angesichts der fürchterlichen Entwicklung falle es nicht leicht, nüchtern die aktuellen wirtschaftlichen Auswirkungen zu analysieren und zu kommentieren. "Aber das ist unsere Aufgabe im Interesse unserer Investoren und unserer Leser", so Robert Beer.Vor dem Krieg in der Ukraine sei die Konzentration auf ein Auslaufen der Corona Pandemie und ein Zurückfahren der Stimulus-Maßnahmen gewesen. Viele Länder hätten begonnen, sämtliche Einschränkungen fallen zu lassen und zur Normalität überzugehen. Die unsäglichen Diskussionen diesbezüglich in Deutschland würden in den Hintergrund rücken und dürften bald beendet sein. Weltweit würden sich die Lieferkettenprobleme dadurch normalisieren und die Weltwirtschaft dürfte - aus diesem Blickwinkel betrachtet - wieder hochfahren.Durch den Krieg in der Ukraine und die Konfrontation des Westens mit Russland würden die ohnehin schon sehr hohen Energiepreise weiter nach oben getrieben und die Inflationsraten weiter anheizen. Da nach anderen Energiewegen gesucht werde, würden auch die weltweiten Frachtraten weiter steigen, was zu einer zusätzlichen Verteuerung führe. Nach den gigantischen Corona Hilfspaketen, den enormen Klimawende-Paketen würden nun enorme Programme in dreistelliger Milliarden Größenordnung für die Verteidigung in den Raum gestellt. Europa sei nun schockmäßig aufgewacht und erkenne, dass die Zeit der enormen Friedensdividende mit geringen bzw. mehr als ineffizienten Verteidigungsausgaben vorbei sei. Das werde ein ordentliches Stück des Wohlstands kosten und den Wohlfahrtsstaat bremsen.