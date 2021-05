Für den Sommer sehe Behring zunächst die Unterstützung durch die Zentralbanken als positives Element: "Das locker sitzende Geld der Zentralbanken wird auch diesen Sommer stabilisierend wirken", meine er. "Es gibt aber Wolken am Horizont, die auch Sommergewitter auslösen können - etwa die seit Jahresanfang recht dynamisch ansteigenden Zinsen." 10-jährige US-Staatsanleihen würden mittlerweile mehr als 1,6% einbringen und auch Vor-Corona-Niveaus von jenseits der 1,8% seien bis in den Sommer hinein realistisch. "Vor allem institutionelle Investoren in den USA könnten aus dem volatiler werdenden Aktienmarkt in den Rentenmarkt zurückkehren."



Ähnlich sehe es für ihn in Deutschland aus. Dort würden 10-jährige deutsche Staatsanleihen aktuell bei -0,18% und damit auf dem höchsten Stand seit einem Jahr notieren. Wenn sich im Sommer die Zinsen der schwarzen Null annähern würden, könnte das auch in Deutschland insbesondere institutionelle Investoren aus dem Aktien- in den Rentenmarkt locken.



Für Marko Behring empfehle es sich, in den Sommermonaten generell den sprichwörtlichen Fuß etwas vom Gas zu nehmen. Er rate dazu, investiert zu bleiben, aber eben etwas defensiver: "Nach dem guten Jahresstart lassen sich einige Gewinne sichern und die Depots etwas wetterfester aufstellen." Für ihn sei es ähnlich wie im Fußball: "Wenn man mit einem komfortablen Vorsprung in Führung liegt, stärkt man die Abwehr und lauert auf Konter- bzw. Kaufgelegenheiten." (05.05.2021/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Manchmal ist an alten Klischees auch etwas Wahres dran, für Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank, ist "sell in May and go away" so ein Fall.Denn statistisch gesehen seien die Sommermonate an der Börse tatsächlich schwieriger als der Rest des Jahres. Wäre man seit 2010 nur von Juni bis einschließlich September investiert gewesen, hätte man ca. 11% Verlust eingefahren. Zum Vergleich: Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe für den Gesamtzeitraum ein Plus von 150% gemacht. Interessant dabei: "Im Sommer hält sich die Anzahl der positiven und negativen Monate exakt die Waage. Die Volatilität ist jedoch ausgeprägter", so Behring. "Salopp gesagt: Wenn es knallt, dann knallt es im Sommer heftiger." Wie stark, das hänge für ihn wiederum von der fundamentalen Unterlegung ab.