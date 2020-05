Italien sei der sechstgrößte Handelspartner von Deutschland, deutsche Unternehmen hätten dort über 30 Mrd. an Direktinvestitionen und auch umgekehrt seien italienische Firmen hier präsent. Beziehe man außerdem noch Spanien und Portugal in diese Überlegungen mit ein, werde das Problem noch dramatischer, für Deutschland und für die Eurozone. Eine Spaltung der EU sei die Folge, und zwar zwischen den Ländern, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Kraft in der Lage seien, ihren Unternehmen unter die Arme zu greifen und den Ländern, die dies nicht schaffen würden.



Diese drohende wirtschaftliche Spaltung würde automatisch zu einer politischen Spaltung führen. Zurecht würden die besonders stark von der Corona-Krise heimgesuchten Länder mehr Solidarität anmahnen. Deutschland wäre der rücksichtslose Wirtschaftskoloss, dem in der Not das Hemd näher sei als der Rock. Die EU dürfe keine Schönwetterveranstaltung sein, sondern gerade in schwierigen Zeiten müsse - letztlich im Eigeninteresse - solidarisch gehandelt werden, um das Friedensprojekt Europas nicht zu gefährden.



Was also sei zu tun? Es gehe natürlich nicht darum, Deutschlands Hilfspakete zusammenzustreichen, damit die Balance zwischen den EU-Mitgliedsstaaten wiederhergestellt werde. Damit wäre niemandem gedient, zumal die anderen Länder durchaus auch von einem wirtschaftlich intakten Deutschland profitieren würden.



Tatsächlich lägen drei Vorschläge auf dem Tisch und der erste zeige, dass die deutsche Regierung sich der Problematik bewusst sei. Dieser sei die deutsch-französische Initiative eines Wiederaufbaufonds im Volumen von 500 Mrd. Euro. Die Mittel sollten an die betroffenen Länder fließen, als Zuwendung. Die Gelder würden von der EU am Kapitalmarkt aufgenommen und müssten über einen längeren Zeitraum von allen Ländern zurückgezahlt werden, auch von den Staaten, die diese Mittel nicht in Anspruch nehmen würden.



Eine ähnliche Stoßrichtung habe der zweite Vorschlag von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die auf die 500 Mrd. Euro an Zuschüssen noch Kredite im Volumen von 250 Mrd. Euro draufsatteln und neue EU-Steuern schaffen möchte, mit denen die aufgenommenen Gelder langfristig zurückgezahlt werden könnten. Der dritte Ansatz sei eine Art Gegenentwurf zu den ersten beiden und stamme von Österreich, den Niederlanden, Schweden und Dänemark. Die "sparsamen Vier" möchten, dass die Mittel als Kredit an die jeweiligen Länder vergeben würden, dieser Kredit eine möglichst kurze Laufzeit habe und strikte Bedingungen an die Kreditvergabe geknüpft seien.



Der erste und der zweite Vorschlag würden in die richtige Richtung gehen, auch wenn das Volumen von umgerechnet 3,5% bis 5% des EU-BIP vermutlich zu klein veranschlagt sei. Es bestünde aber die Chance, die Balance zwischen den Ländern wiederherzustellen und zu verhindern, dass sich insbesondere in den südeuropäischen Ländern die Deindustrialisierung beschleunige und dauerhaft Arbeitsplätze und Knowhow zerstört würden.



Der dritte Vorschlag sei vermutlich selbst kurzfristig keine echte Lösung. Denn er berge die Gefahr, dass sich die Investoren angesichts einer noch stärker steigenden öffentlichen Verschuldung von Italien, Spanien und Portugal abwenden würden, die Risikoprämien dort erneut steigen würden und es zusätzlich noch zu einer Spaltung der Finanzmärkte komme. Eine zweite Eurokrise würde näher rücken, zumal die Europäische Zentralbank nur noch mit einer - durch das deutsche Verfassungsgericht - verminderten Glaubwürdigkeit den "Whatever-it-takes"-Ansatz unbegrenzter Anleiheankäufe vertreten könnte.



Es laufe auf eine einfache Erkenntnis hinaus: Kurzfristiges my-country-first-Denken könnte den Binnenmarkt zerstören und damit eine der wichtigsten Grundlagen des Wohlstands. Solidarität hingegen diene dem Ziel einer nachhaltigen positiven wirtschaftlichen und politischen Entwicklung im EU-Binnenmarkt und sei daher im eigenen Interesse. Danach müsse die EU handeln. (Ausgabe vom 28.05.2020) (29.05.2020/ac/a/m)





