Neben wichtigen politischen Themen wie der ersten EU-Parlamentssitzung nach der Sommerpause von Montag bis Donnerstag (Hauptthema vsl.: EU Aufbaufonds) sowie den drei Notenbanktreffen in den USA (Mittwoch) und in Großbritannien sowie Japan (Donnerstag) würden auch ein paar "weiche" Daten kommen: Dazu würden am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen und am Freitag das Michigan-Verbrauchervertrauen in den USA gehören.



"Die klare Mehrheit der Makrodaten übertrifft weiterhin die Markterwartungen. Mit diesem Rückenwind bleiben die Gewinntrends vieler Unternehmen besser als befürchtet. Zusammen mit dem politischen und monetären Rückenwind spricht das unverändert für weiter steigende Aktienkurse." (11.09.2020/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Auch wenn die Finanzmärkte primär auf zukunftsgerichtete Indikatoren wie etwa Stimmungsindikatoren schauen, täuschen diese oft über die tatsächlichen Entwicklungen hinweg, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers."Während derzeit gerade viele Unternehmens-Stimmungsbarometer bereits wieder Normalität vorgaukeln, ist die Realität noch lange nicht soweit", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck rate daher dazu, kommende Woche ein wachsames Auge auf die zahlreichen Industrieproduktionszahlen zu werfen. Greil weiter: "Die meisten harten Daten sollten weiterhin unser Szenario einer U-förmigen Konjunkturerholung bestätigen." - Und: "Mit diesem Rückenwind - die klare Mehrheit der Makrodaten übertrifft weiterhin die Markterwartungen - bleiben auch die Gewinntrends vieler Unternehmen besser als befürchtet. Zusammen mit dem politischen und monetären Rückenwind spricht das unverändert für weiter steigende Aktienkurse."Die "harte" nächste Datenwoche starte am Montag mit der Industrieproduktion im August für Euroland und Japan sowie am Dienstag ebenfalls damit für die USA, wo in der zweiten Woche auch zahlreiche "harte" Zahlen zum Immobilienmarkt veröffentlicht würden. Weitere wichtige solche Termine seien die Publikation der Handelsbilanz für Euroland sowie Japan am Mittwoch, die Einzelhandelsumsätze am Mittwoch in den USA und am Freitag in Großbritannien sowie insbesondere der chinesischen Industrie- und Einzelhandelszahlen für den Monat August am Dienstag.