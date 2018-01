In Euroland stünden die Inflationszahlen am Mittwoch (am Dienstag bereits für Deutschland) im Mittelpunkt. Daneben würden am Dienstag das Wirtschaftsvertrauen in der Eurozone, am Mittwoch der Dezember-Arbeitsmarktbericht sowie die deutschen Einzelhandelsumsätze (Dezember) sowie ebenfalls der Arbeitsmarktbericht (für Januar) veröffentlicht.



Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers:



"Nach dem guten Start der US-Quartalszahlensaison sollten auch der Zahlenreigen und die Ausblicke europäischer Firmen die Aktienmärkte weiterhin unterstützen."



"In diesem Umfeld bleibt der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) vorerst auf Rekordjagd."



"Aufgrund der noch immer moderaten Markterwartung hinsichtlich steigender Zins- und Inflationstrends bleiben hier überraschend starke Anstiege aus unserer Sicht der größte Risikofaktor für die Finanzmärkte im Jahr 2018." (26.01.2018/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Nach dem guten Start der US-Quartalszahlensaison, die kommende Woche bereits ihren Höhepunkt erreicht, kommt auch die Saison in Europa langsam in Schwung, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.In Deutschland starte sie mit SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460) am Dienstag richtig. Merck Finck erwarte dabei weiterhin insgesamt gute Zahlen und überwiegend optimistische Ausblicke. Das sollte die Aktienmärkte unterstützen.Nach der EZB diese Woche tage nächsten Mittwoch die FED. Hinzu kämen eine Reihe von Wirtschaftsdaten, insbesondere in den USA: Dort stünden am Montag Konsumausgaben, am Dienstag das Verbrauchervertrauen im Januar, am Donnerstag die wichtige ISM-Einkaufsmanagerstimmung in der Industrie und am Freitag der Arbeitsmarktbericht für Januar sowie die Auftragseingänge für die Industrie an.