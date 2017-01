Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten



Montag, 30. Januar



14.: 0 Uhr Deutschland: Inflation Januar. Die Helaba rechne nach dem Plus von 0,7 Prozent im Dezember mit einem Rückgang der Verbraucherpreise um 0,7 Prozent zum Vormonat. Auf Jahressicht ergäbe sich dann aber ein Anstieg um 1,8 Prozent nach 1,7 Prozent im Dezember.



Mittwoch, 1. Februar



20:00 Uhr USA: Treffen US-Notenbank. Nach der Leitzinserhöhung im Dezember werde die FED nach Ansicht der DekaBank diesmal keine Änderung an ihrem Leitzinsband vornehmen. Auch neue Projektionen würden nicht erwartet.



Donnerstag, 2. Februar



13:00 Uhr Großbritannien: Treffen der Bank of England. Laut HSBC sei mit einer Leitzinsanhebung wegen der Brexit-Unsicherheiten nicht zu rechnen. Angesichts der robusten britischen Wirtschaft würden die Analysten aber davon ausgehen, dass das im Februar auslaufende quantitative Lockerungsprogramm nicht verlängert werde.



Freitag, 3. Februar



14:30 Uhr USA: Arbeitslosenzahlen Januar. Der Start in das neue Jahr dürfte laut DekaBank relativ erfolgreich gewesen sein. Die bislang zur Verfügung stehenden Frühindikatoren hätten einen durchschnittlichen Beschäftigungsaufbau von 180.000 Stellen angedeutet. Hinsichtlich der Arbeitslosenquote würden die Analysten keine Änderung erwarten, mit 4,7 Prozent werde diese weiterhin die Knappheit des Arbeitsangebots verdeutlichen.



Samstag, 4. Februar



Samstag, 4. Februar

Börsentag Frankfurt Messe mit Vorträgen von 9:30 bis 17 Uhr.







Abermals gibt US-Präsident Trump den Takt vor - diesmal sorgt er mit einem Einreiseverbot für viele Muslime für Unsicherheit, so die Deutsche Börse AG.An den asiatischen Börsen habe das bereits zu Verlusten geführt. Der DAX liege am Montagmorgen bei 11.766 Punkten etwas leichter, am Freitagabend seien es noch 11.814 Punkte gewesen. Der Dow Jones sei vergangene Woche erstmals in seiner Geschichte über 20.000 Punkte geklettert, zum Wochenschluss sei es aber wieder leicht abwärts gegangen.Laut Robert Greil von Merck Finck seien die Voraussetzungen für weiter steigende Aktienmärkte im Februar aber gut: "Positive Makro- und Unternehmenszahlen sollten weiteren Rückenwind verleihen und die politisch bedenkliche Agenda beginnt mit den niederländischen Parlamentswahlen erst im März.""Gewinn- und Umsatzentwicklung vieler Unternehmen in den USA und auch in Japan laufen in die richtige Richtung", erkläre Heinz-Gerd Sonnenschein von der Postbank. Sie bestätige die Einschätzung, dass die Aktienmärkte nach einem unruhigen Kursverlauf im ersten Halbjahr im zweiten Halbjahr wieder Fahrt aufnehmen werden. "Es ist wichtig, dass die Unternehmen ihre Gewinne und auch Umsätze steigern und so die Bewertungen auf natürliche Weise wieder auf niedrigere Niveaus führen."Nach einem vorübergehenden Kursknick, in dessen Verlauf der DAX beispielsweise in den Bereich von 11.000 Punkten zurückfallen könne, würden die Notierungen ab Spätsommer wieder anziehen. "Auf Jahressicht dürften DAX, EURO STOXX 50, Dow Jones und Topix über ihren aktuellen Niveaus notieren."Wie Charttechniker Christian Henke von IG erläutere, sei mit dem Verlassen der seit Sommer 2016 andauernden Seitwärtsphase nach oben Anfang Dezember ein wichtiger Schritt für die künftige DAX-Entwicklung getan worden. "Zuletzt konnte der kurzfristige Widerstand bei 11.646/11.696 Punkten überwunden werden. Gelingt noch der nachhaltige Sprung über die waagerechte Widerstandslinie bei rund 11.800 Zählern, wäre der Weg frei bis zur psychologischen Marke bei 12.000 Punkten."Laut Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel habe sich die DAX-Konsolidierung im Januar in einer trendbestätigenden Flaggenformation vollzogen, die dann vorletzte Woche fulminant aufgelöst worden sei. "Die 11.692 Punkte-Marke fungierte dabei als die entscheidende Widerstandshürde", erläutere der Charttechniker. Auffällig sei vor allem das nahezu perfekte Zusammenspiel fundamentaler und technischer Signale gewesen: So sei der ifo-Geschäftsklimaindex im Januar von 111 auf 109,8 Punkte gesunken, der kurzfristige Slow-Stochastik-Indikator habe sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits im überverkauften Terrain befunden - der Spielraum nach unten sei somit unabhängig vom ifo-Ergebnis von vornherein begrenzt gewesen. "'Wusste' der Chart da vorab schon mehr?", frage sich Utschneider.Das charttechnische Kursziel laute nun mittelfristig 12.400 Punkte. Die Trendfolgeindikatoren signalisierten eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung, kurzfristig warne die Slow-Stochastik nun vor einer Überhitzung. "Der 11.692-Punkte-Marke kommt daher nun als nächster Unterstützung eine wichtige und richtungsweisende Bedeutung zu." Auf beiden Seiten des Atlantiks gehe die Berichtssaison weiter: In den USA würden am Dienstag Apple, ExxonMobil und Pfizer ihre Bücher offenlegen. In Deutschland würden unter anderem Siemens am Mittwoch sowie die Deutsche Bank, Infineon und Daimler am Donnerstag berichten.