München (www.aktiencheck.de) - Die so genannten Makro-Überraschungsindices zeigen weiterhin, dass die meisten Konjunkturdaten in den Industrieregionen Europa, USA und Japan hinter den Konsensprognosen zurück bleiben, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers."Einzig die Konjunkturdaten in den Emerging Markets übertreffen zunehmend die Markterwartungen", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers benenne auch den Haupttreiber hinter dieser Entwicklung: "Gerade in Asien, allen voran in China, nehmen die positiven Überraschungen zu." Greil weiter: "Chinesische Frühindikatoren wie einige Stimmungsdaten spiegeln die jüngsten stützenden Maßnahmen Pekings bereits wider - gelingt jetzt noch ein Handelsdeal mit den USA, würde dies die wirtschaftliche Dynamik weiter anfachen."Kommende Woche würden aus dem Reich der Mitte am Montag die Devisenreserven, am Donnerstag Inflationszahlen und Produzentenpreistrends sowie am Freitag die Handelsbilanz - allesamt für März - publiziert. In Sachen Handelsbilanz stünden kommende Woche auch die für Deutschland, Großbritannien und Japan auf der Agenda. In Deutschland würden zudem die finalen Inflationsdaten für März veröffentlicht. Für die Eurozone seien neben der EZB-Sitzung am Mittwoch die Industrieproduktionszahlen für Februar am Freitag wichtig.