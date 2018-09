Am bedeutendsten seien die Datenpunkte aus den USA: Das gelte sowohl für den "ISM"-Bericht zur Industriestimmung am Montag als auch für die nicht-industriellen Bereiche am Mittwoch. Am Donnerstag würden die Auftragseingänge der US-Industrie im August und am Freitag die entsprechende Handelsbilanz folgen, bevor der voraussichtlich wieder sehr starke Arbeitsmarktbericht für September die Woche zum Abschluss bringe.



Zitate:



"Kommende Woche rücken der Brexit und die Konjunkturdaten in den Fokus der Anleger."



"Die Gemengelage spricht weiterhin für eine neutrale Aktienpositionierung." (28.09.2018/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Nach den wichtigen Notenbanksitzungen und Italiens Budgetentwurfsvorlage für 2018 stehen kommende Woche andere Themen im Mittelpunkt der Finanzmärkte, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers."Aufgrund der tickenden Brexit-Uhr richtet sich die Aufmerksamkeit einerseits auf das Treffen von Theresa Mays konservativer Partei ab Sonntag sowie auf die vielen wichtigen Konjunkturdaten", sage Robert Greil. Daneben sehe der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers mit Blick auf den weiteren Monat die anlaufende Quartalszahlensaison mit Ausblicken auf 2019, Brüssels Prüfung des italienischen Haushaltsentwurfs ab Monatsmitte sowie die Entwicklungen in Sachen Handelskonflikte im Vorfeld der US-Zwischenwahlen Anfang November als wichtig an.