In Deutschland werde das Statistische Bundesamt am Dienstag das Bruttoinlandsprodukt des Jahres 2018 bekannt geben. Am Mittwoch folge dann - wie auch für die Eurozone - die finale Dezember-Inflation. Für die gesamte Eurozone würden ebenfalls am Montag auch die Handelsbilanz und die Industrieproduktion im November kommen. Inflationszahlen würden am Mittwoch auch in Großbritannien folgen, wo am Freitag zudem die Einzelhandelsumsätze für Dezember kommen würden. Zu guter Letzt werde Japan am Freitag ebenfalls seine Inflationszahlen für Dezember publizieren.



Zitate:



"Nicht nur wegen der Brexit-Abstimmung am Dienstag dürften die Börsen hochvolatil bleiben, sondern auch angesichts des anhaltenden Government Shutdowns in den USA sowie der weiter schwelenden Handelskonflikten und der konjunkturellen Verunsicherung."



"Die schwächeren Konjunkturdaten und damit Gewinntrends der Unternehmen werden die Aktienmärkte im ersten Quartal vermutlich weiterhin belasten." (11.01.2019/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Kommende Woche blicken nicht nur die Finanzmärkte gebannt nach London: Schließlich soll dort am Dienstag das britische Parlament über Theresa Mays Brexit-Deal mit der EU abstimmen, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers."Nicht nur wegen dieses Events dürften die Börsen hochvolatil bleiben, sondern auch angesichts des anhaltenden Government Shutdowns in den USA sowie der weiter schwelenden Handelskonflikte und der konjunkturellen Verunsicherung", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck sehe die gegenwärtige Erholung der Aktienmärkte als vorübergehend an: "Die schwächeren Konjunkturdaten und damit Gewinntrends der Unternehmen werden die Aktienmärkte im ersten Quartal vermutlich weiterhin belasten."