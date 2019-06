Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Rauchwolken der brennenden Tanker sind noch nicht verzogen und die Eskalationsspirale im Mittleren Osten dreht sich weiter, so die Analysten der Nord LB.



Ein Vergeltungsanschlag der USA nach dem Abschuss einer Drohne durch den Iran sei erst kurz vor Beginn gestoppt worden. Der Iran habe verkünden lassen, man sei für einen Krieg jederzeit bereit. An den Ölmärkten sei die erhöhte Bedrohungslage mit signifikanten Aufschlägen eingepreist worden. Das Barrel Brent habe am Freitag bei USD 65,25 rund 5,1% höher als noch in der Vorwoche notiert. WTI habe um satte 9,5% auf USD 57,58 zugelegt. Begünstigt worden seien die Kursanstiege insbesondere bei WTI zudem durch eine sich abzeichnende Lockerung der Geldpolitik. Die FED habe den Leitzins am Mittwoch unangetastet gelassen und die Erwartungen künftiger Zinssenkungen geschürt. Sowohl über die Konjunkturwirkung als auch über einen abwertenden USD entfalte eine expansive US-Geldpolitik positive Wirkung auf die Ölnachfrage. Unterdessen würden in diesen Tagen die Weichen für die weitere Ölmarktentwicklung gestellt.



Zunächst liege das Augenmerk auf dem G20 Treffen, in dessen Rahmen sich die Ölmarktteilnehmer eine Annäherung im sinoamerikanischen Handelsstreit erhoffen würden. Jegliches Zeichen einer Entspannung oder Verhärtung des Konflikts werde derzeit sensibel von den Ölpreisen aufgenommen. Auch die OPEC habe zu diesem Anlass ihr ursprünglich für Dienstag avisiertes Treffen auf Anfang kommender Woche verschoben. Die dabei zu beschließende Förderpolitik sei die zweite zentrale Determinante der künftigen Ölpreisentwicklung. In Anbetracht der gefallenen Kurse der letzten Wochen habe der saudische Erdölminister Al-Falih eine Weiterführung und Ausweitung der aktuellen Förderkürzungen gefordert. Eine Verschärfung der Cuts sei nach Einschätzung der Analysten auch notwendig, um eine Überversorgung der physischen Ölmärkte im zweiten Halbjahr und insbesondere in 2020 zu unterbinden. Die Gespräche der OPEC dürften sich jedoch schwierig gestalten. Insbesondere die unter den US-Sanktionen leidenden Mitglieder Venezuela und Iran befürchten einen Verlust von Marktanteilen an die anderen Kartellstaaten und drohen quer zu treiben, so die Analysten der Nord LB. Eine Einigung gelte jedoch unter Marktbeobachtern als wahrscheinlich. Zusammengenommen sei je nach Informationslage jederzeit mit Verwerfungen der Ölpreise und erhöhten Volatilitäten zu rechnen. (Ausgabe vom 24.06.2019) (25.06.2019/ac/a/m)



