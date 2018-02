Es bestehe keine unmittelbare Gefahr eines Wirtschaftseinbruchs, da nur vereinzelt Zyklen auf Rot (Kreditzyklus in China; Finanzmarktzyklus in den USA) geschaltet seien. Allerdings seien zahlreiche Zyklen auf Gelb gesetzt (Konjunkturzyklus in den USA; Finanzmarktzyklus in der Eurozone und China), sodass erhöhte Aufmerksamkeit gefordert sei.



In den USA signalisiere das Modell der Analysten ein leicht erhöhtes Risiko eines Wirtschaftseinbruchs. Der Konjunkturzyklus sei relativ weit fortgeschritten, habe allerdings noch etwas Luft nach oben. Problematisch sei die hohe Bewertung von Aktien und Unternehmensanleihen (Finanzmarktzyklus). Relativ entspannt dürfe man hingegen hinsichtlich des Kreditzyklus sein, da sich die Gesamtverschuldung des privaten Sektors auf einem noch recht gesunden Pfad befinde.



In der Währungsunion seien die Kapazitäten noch nicht stark ausgelastet (Ausnahme: Deutschland, wo man eine beginnende Überhitzung feststelle), sodass der gute Konjunkturverlauf noch eine gewisse Zeit anhalten sollte. Bei der Schuldendynamik des privaten Sektors würden weder in der Eurozone insgesamt noch bei Deutschland im speziellen Warnlampen aufleuchten. Lediglich der Finanzmarktzyklus könnte sich allmählich seinem Ende nähern. Während die Aktien weiterhin fair bewertet erscheinen würden, seien die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen in absurd niedrige Bereiche vorgestoßen. Das gelte für die Eurozone und für Deutschland.



Der Kreditzyklus in China scheine zu überhitzen, der Konjunkturzyklus sei noch im grünen Bereich und der Finanzmarktzyklus sei aufmerksam zu beobachten. Bei letzterem falle auf, dass die Wohnimmobilienpreise in den 70 größten Städten weiterhin mit einer relativ hohen Rate zunehmen würden. Sollte der Finanzmarktzyklus seinen Zenit überschreiten (der Kreditzyklus habe dies bereits getan), sei die Verletzlichkeit der Gesamtwirtschaft als relativ hoch einzustufen. Relativierend könne gesagt werden, dass China aufgrund von Kapitalverkehrsbeschränkungen und starken Eingriffsmöglichkeiten des Staates vermutlich verhindern Koenen, dass die Lage außer Kontrolle gerate. Gleichzeitig sei festzustellen, dass die Verzahnung mit den globalen Finanzmärkten noch relativ begrenzt sei und daher die Rückwirkungen von dieser Seite alleine für den Rest der Welt limitiert sei. (27.02.2018/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die neue Publikation "Konjunkturzyklusmonitor" der HSH Nordbank dreht sich um die Frage: Wo stehen wir im Konjunktur-, Kredit- und Finanzmarktzyklus?Alle drei Lokomotiven der Weltwirtschaft stünden unter Dampf. Gleichzeitig seien viele Aktienmärkte auch nach der jüngsten Korrektur in der Nähe ihrer Rekordstände, während Unternehmen sich nicht zuletzt aufgrund der lockeren Geldpolitik so günstig wie selten zuvor refinanzieren könnten. Aber: Wie lange werde das gut gehen? Der Konjunkturzyklusmonitor gebe eine Orientierung, wie weit fortgeschritten die Konjunktur-, Kredit- und Finanzmarktzyklen in den einzelnen Regionen seien. Das Ziel: Man sollte nicht von einem Abschwung überrascht werden.