"Die global hohe Inflation schmälert das verfügbare Einkommen und den Lebensstandard der Haushalte, was zu Konsumrückgang führt."



"Die Ungewissheit schreckt Unternehmen von Investitionen ab und droht, das Angebot auf Jahre hinaus zu drosseln; gleichzeitig belastet die chinesische Null-COVID-Politik weiterhin die globalen Aussichten, senkt das Binnenwachstum und stört die globalen Lieferketten."



Des Weiteren würden die OECD-Projektionen davon ausgehen, dass die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine ein Jahr lang anhalten, sich aber nicht ausbreiten oder eskalieren würden und dass alle kriegsbedingten Sanktionen während des Projektionszeitraums in Kraft bleiben würden.



Die Projektionen würden Auswirkungen des EU-Embargos russischer Kohleimporte (2022 in Kraft) und des EU-Embargos für See-Ölimporte aus Russland (Anfang 2023 in Kraft) berücksichtigen. Die OECD gehe davon aus, dass der Preis für ein Fass Rohöl (Brent) (ISIN XC0009677409/ WKN nicht bekannt) im 2022 bei durchschnittlich 107 USD und 2023 bei 122 USD liege.



Damit setze die OECD wie die Analysten der RBI auf anhaltend hohe Energiepreise. Die OECD gehe nicht von weiteren Verschärfungen im "Wirtschaftskrieg" mit Russland aus, während die Analysten der RBI hier vorsichtiger seien. In Summe sähen die Analysten der RBI die 2023er OECD-Prognosen sehr nah an ihrem Prognose-Szenario und würden denken, dass sich der Konsensus in den kommenden Wochen/Monaten einer vorsichtigeren Sicht annähern sollte. Die Aussicht auf schwaches Wirtschaftswachstum in Deutschland und Italien sollte nach Erachten der Analysten der RBI eine besondere Herausforderung für die CE/SEE-Region sein, wo die Analysten die Konsenus-Prognosen für Zentraleuropa noch als sehr optimistisch ansähen. (10.06.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Wie in den letzten Wochen bereits oftmals thematisiert, denken wir, dass viele Prognostiker noch zu lange zu optimistisch positioniert waren/sind in Bezug auf den mittelfristigen Konjunkturausblick in Europa (teils auch global), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Wir haben schon früh auf deutliche Abkühlungseffekte durch die mittelbaren Folgen des Ukraine-Kriegs bzw. des globalen Preisschocks gesetzt, so die Analysten der RBI. Oftmals seien hier in Prognosesets nach Erachten der Analysten der RBI auch noch nicht alle (wahrscheinlichen) Russland-Sanktionsoptionen mit eingerechnet gewesen und/oder es sei eben keine längere Dauer des Ukraine-Krieges unterstellt worden.Nun habe die OECD Wirtschaftsprognosen veröffentlicht, die gerade in Bezug auf den Euroraum den zentralen Annahmen der Analysten der RBI sehr nahekämen. Die OECD bestätige eindeutig den vorsichtigen 2023er Konjunkturausblick der Analysten der RBI bzw. dessen zentrale Annahmen (auf Basis früherer breit angelegter Rohstoffpreisschocks) gemäß ihres neuen OECD Economic Outlooks (Volume 2022 Issue 1):