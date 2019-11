Die Märkte würden geflissentlich übersehen, dass es auch andere Arten von Inflation als die der Verbraucherpreise gebe. Da sei z.B. die Schuldeninflation. Das Deficit Spending sei wieder in den Blickpunkt aller Konjunkturankurbelungsmaßnahmen gerückt, seit die ultraexpansive Geldpolitik an das Ende aller Möglichkeiten gelangt, ohne noch mehr Schaden anzurichten. Wenn Deficit Spending zu mehr Wirtschaftswachstum führen würde, dann stände Japan (240% des BIP öffentliche Verschuldung), die USA (USD 22 Billionen) oder die Südperipherie der Eurozone (Griechenland 180% des BIP, Italien 130%) an der Spitze der Länder mit höchstem Wachstum. Selbst in Deutschland werde die Politik der Austerität mit ausgeglichenem Staatshaushalt schon fast als Schimpfwort benutzt.



Und die Preise an den Immobilienmärkten und den Mieten würden sich schon den Relationen beim Platzen der Blasen in Japan (1990) oder den USA (2008) nähern. Noch wichtiger aber sei es, dass die Berechnungsmethoden der Warenkörbe als Maßstab für die Lebenshaltungskosten sich in den letzten Jahrzehnten ständig gewandelt hätten. Das Institut Shadow Government Statistics habe festgestellt, würde man die US Konsumentenpreise nach der Methode errechnen, die bis in die 1980er Jahre angewendet worden sei, habe sich der CPI-Anstieg auf knapp 10% gestellt. Stattdessen liege der vom Arbeitsministerium veröffentlichte Anstieg gegenüber dem Vorjahr bei 1,8%.



Andere fragwürdige Rechenmethoden, die die Inflation niedrig würden ausfallen lassen, seien der hedonische Preisansatz, mit dem technologische Fortschritte ein Produkt automatisch gegenüber dem Vorjahresprodukt preiswerter machen und die Teuerungsrate schönrechnen würden oder der Surrogatansatz, bei dem Produkte im Warenkorb mit starkem Preisanstieg gegen andere preisstabilere ersetzt würden (Bsp.: Rindfleisch werde teurer, Schweinefleisch nicht. Also werde die Gewichtung von Rindfleisch zugunsten Schweinefleischs vermindert).



Die wahre Bewährungsprobe für die Notenbankpolitik werde dann kommen, wenn sich Inflationsgefahren doch deutlicher abzeichnen würden. Eine ultra-expansive Geldpolitik bei gleichzeitig exorbitanter Staatsverschuldung und aufziehenden Inflationsgefahren sei eine gefährliche Mixtur der Einflussfaktoren auf die Finanzmärkte. Aktien- und Rentenmärkte hätten in den letzten Jahren ebenso wie die Immobilienmärkte im Wesentlichen von ZIRP und QE gelebt; und das ändere sich.



Ein plötzlicher Konjunktureinbruch und Turbulenzen an den Börsen könnten die deutschen Banken aus Sicht der Bundesbank hart treffen. Der aktuelle Finanzmarktstabilitätsbericht spreche einige Risiken offen an, auch der Immobilienmarkt stehe unter Beobachtung. Gold sei eine vernachlässigte Alternative gegen diese Risiken. (Ausgabe vom 24.11.2019) (25.11.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wie Eurostat mitteilt, ist der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HIVP) in der Eurozone im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 0,7% gestiegen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Das BLS veröffentliche einen Anstieg des Index der Konsumentenpreise (CPI) in den USA im gleichen Zeitraum um 1,8%. Im dritten Quartal würden die OECD-Länder ein Wirtschaftswachstum von 0,3% ausweisen. Also ein hohes Maß an Preisstabilität und keine Rezession, so würden die internationalen Finanzmärkte folgern. Die Börsen würden keine Reaktion zeigen, da diese Daten vollkommen den Erwartungen entsprechen würden. Die führenden Indices der Aktienmärkte würden knapp unter historischem Höchststand notieren, in Japan am höchsten Niveau der letzten zehn Jahre. Für die Finanzmärkte erscheine die Welt wie im Schlaraffenland. Keine Inflation, niedrige Zinsen, geringes Wachstum, aber ohne Rezession, selbst eine Lösung der Handelskonflikte, wie USA: China werde an der Börse schon vorweggenommen.Doch die FED zeige z.B. für die USA ein vollkommen anderes Bild. Die Entwicklung der realen Stundenlöhne und die der Konsumentenpreise für die letzten 30 Jahre zeige: Von einem zunehmenden Wohlstand könne hier nicht die Rede sein. Das Gegenteil sei der Fall. Das gelte auch für die westlichen Industrieländer.