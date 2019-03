Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.03.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Wirtschaftsweise senken Daumen über "Deutscher Commerz" - AktiennewsDie Mitglieder des Sachverständigenrats stehen einem Zusammenschluss von Deutscher Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) kritisch gegenüber, so die Experten von "FONDS professionell".Der Exekutivdirektor Bankenaufsicht bei der Bafin, Raimund Röseler, hingegen lehne die Fusion nicht grundsätzlich ab.Eine Fusion zwischen Deutscher Bank und Commerzbank stoße bei den Mitgliedern des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auf Kritik. Die sogenannten "Wirtschaftsweisen" hätten sich am Dienstag in Berlin klar gegen das Vorhaben ausgesprochen, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) berichte. Zuvor seien in Wirtschaft und Politik bereits kritische Stimmen laut geworden."Ich würde massiv davon abraten, jetzt noch einen größeren nationalen Champion zu schaffen", zitiere die Zeitung die Ökonomin und Regierungsberaterin Isabel Schnabel. Ein Zusammenschluss sei keine praktikable Lösung, da Kostenersparnisse nicht einfach zu erzielen seien. Es stehe auch nicht fest, dass die Fusion betriebswirtschaftlich sinnvoll sei. Zudem würde die "implizite Staatsgarantie" für eine Rettung im Notfall verschärft.Massiver Stellenabbau befürchtetDer Wirtschaftsweise Lars Feld habe darauf verwiesen, dass durch die Fusion eine Bank mit höherer Systemrelevanz entstehen würde, die im Falle einer Krise möglicherweise zu groß wäre, um nicht gerettet zu werden. Das neue Mitglied im Sachverständigenrat Achim Truger, der als gewerkschaftsnah gelte, sehe den Zusammenschluss ebenfalls mit großer Skepsis, schreibe die FAZ. Immerhin würden Arbeitnehmervertreter im Zuge der Fusion einen Abbau von bis zu 30.000 Arbeitsplätzen befürchten.Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hingegen habe die Ansicht geäußert, ein Zusammengehen der Deutschen Bank und Commerzbank sei eine "absolut private" Entscheidung der Unternehmen. Diese müssten Chancen und Risiken selbst bewerten. "Ich plädiere sehr dafür, dass sich die Bundesregierung da nicht mit einem Votum einmischt", habe sie der FAZ zufolge auf einer Veranstaltung an der privaten Wirtschaftshochschule ESMT erklärt."Unglaublich unsensibel"Der Exekutivdirektor Bankenaufsicht bei der Bafin, Raimund Röseler, hingegen habe in einem Interview mit dem "Handelsblatt" erklärt, es sei sicher sinnvoll, mindestens eine große deutsche Bank zu haben, die die deutsche Industrie weltweit begleiten könne. Es dürfe aber kein Institut entstehen, das zu groß sei, um es fallen zu lassen. Es genüge in aller Regel auch nicht, zwei Institute einfach zusammenlegen und sonst nichts zu ändern, habe Röseler gesagt, der im Allgemeinen nicht als großer Freund von Bankenfusionen gelte.