- Beschäftigung. Erwartung: -2,6%/ Vorwert: -2,1% (im Jahresvergleich)

- Lohnwachstum. Erwartung: +1,2%/ Vorwert: +1,9% (im Jahresvergleich)



10:00 Uhr: Norwegen - Zinsentscheid der Norges Bank. Erwartung: 0%/ Vorwert: 0%



13:00 Uhr: Zinsentscheid der Bank of England. Erwartung: 0,1%/ Vorwert: 0,1%



14:00 Uhr: Sitzung des Gemeinsamen Ministeriellen Überwachungsausschusses der OPEC



14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Erwartung: 1,277 Millionen/ Vorwert: 1,542 Millionen (18.06.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die weltweiten Aktienmärkte hätten in dieser Woche ihren Aufwärtstrend wieder aufgenommen, aber es scheine ihnen an Überzeugung zu fehlen. Die Indices würden immer noch unter den Hochs der Rally gehandelt, und der heutige Handel deute darauf hin, dass man während der europäischen Sitzung eine gewisse Schwäche sehen könnte. Drei Zentralbanken würden heute ihre Zinsentscheide bekannt geben: SNB, Norges Bank und BoE. Es werde nicht erwartet, dass eine der drei Notenbanken das Zinsniveau ändere, aber die Bank of England könnte eine Ankündigung zum QE-Programm machen. Ansonsten werde das JMMC-Treffen der OPEC in Wien stattfinden, wobei dieses selten größere Auswirkungen auf den Ölmarkt habe.09:30 Uhr: Schweiz - Zinsentscheid der SNB. Erwartung: -0,75%/ Vorwert: -0,75%.