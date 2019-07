15:15 Uhr, USA, Industrieproduktionsindex (Juni): Die US-amerikanischen Industrieproduktionszahlen seien 2019 uneinheitlich gewesen, aber im Allgemeinen habe es mehr Wachstumsmonate gegeben. Dasselbe gelte nicht für die Verarbeitende Industrie, da sie von Januar bis April rückläufig gewesen sei. Die Erholung der Produktionstätigkeit im Mai und ein weiterer Wachstumsmonat könnten jedoch die Stimmung gegenüber dem US-Dollar verbessern. Die Industrieproduktion dürfte im Juni um 0,1% gegenüber dem Vormonat zugelegt haben, während die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe um 0,2% gegenüber dem Vormonat gestiegen sein dürfte.



22:40 Uhr, USA, API-Bericht zu Rohöl-Lagerbeständen: Die API- und DoE-Berichte hätten letzte Woche Rückgänge aufgezeigt und für einen Schub der Rohölpreise gesorgt. Am Markt sei es jedoch zu einem Rückgang gekommen, da das Wetter die Ölförderanlagen im Golf von Mexiko nicht mehr bedroht habe. Nun bleibe die Frage, ob sich diese Störungen in den Daten der Ölvorräte niederschlagen würden.



Heutige Zentralbankreden



- 09:00 Uhr: Villeroy von der EZB

- 14:00 Uhr: Carney von der Bank of England

- 14:15 Uhr: Bostic von der FED

- 14:15 Uhr: Bowman von der FED

- 18:20 Uhr: Kaplan von der FED

- 19:00 Uhr: FED-Vorsitzender Powell

- 21:30 Uhr: Evans von der FED



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - 10:30 Uhr, UK, Arbeitsmarktdaten (Mai): Die britischen Daten waren in der letzten Zeit enttäuschend, so die Experten von XTB.Die Einkaufsmanagerindices seien unter die 50-Punkte-Marke gesunken, die Produktionszahlen seien schlechter gewesen als erwartet und der Verbraucherpreisindex sei stabil geblieben. Darüber hinaus sei noch nicht bekannt, wer der nächste Ministerpräsident sein werde. Der GBP/USD bewege sich in der Nähe von mehrmonatigen Tiefständen und die heutigen Arbeitsmarktdaten könnten einen lang erwarteten Preisimpuls auslösen. Das Gewinnwachstum im Juni dürfte sich im April von 3,1% auf 3,2% im Jahresvergleich beschleunigen und die Arbeitslosenquote werde voraussichtlich unverändert bei 3,8% bleiben.11:00 Uhr, Deutschland, ZEW-Konjunkturerwartungen (Juli): Die deutschen Umfragedaten hätten die europäischen Vermögenswerte zuletzt erheblich belastet. Sowohl der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe als auch der ZEW-Konjunkturindex seien gesunken. Letzterer habe im Juni einen starken Rückgang von -2,1 Punkten auf -21,1 Punkte verzeichnet und der Markt erwarte eine weitere Schwäche. Es werde erwartet, dass der Index im Juli auf -22,1 Punkte sinke und ein größerer Rückgang Druck auf den Euro und die europäischen Aktien ausüben könnte.