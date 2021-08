14:30 Uhr: USA - Daten für Q2 2021:



- Produktivität außerhalb der Landwirtschaft. Erwartung: 3,5%/ Vorwert: 5,4% (im Quartalsvergleich)

- Lohnstückkosten. Erwartung: 1%/ Vorwert: 1,7% (im Quartalsvergleich)



17:00 Uhr: US-Senat stimme über 1 Billion Dollar schweres Infrastrukturgesetz ab

22:40 Uhr: API-Bericht zu Ölvorräten. Erwartung: -2,4 Mio. Barrel/ Vorwert: -0,89 Mio. Barrel



Reden von Zentralbankern:



20:30 Uhr: Evans von der FED



US-Ergebnisberichte:



- Coinbase (ISIN US19260Q1076/ WKN A2QP7J) - nach Börsenschluss

- Sysco Corporation (ISIN US8718291078/ WKN 859121) - vor Markteröffnung (10.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Den Futures-Märkten zufolge dürften die meisten europäischen Indices unverändert oder leicht schwächer eröffnen. Es stünden nicht allzu viele Ereignisse auf dem Kalender, die zu einem Anstieg der Volatilität beitragen könnten. Zu den bemerkenswerten Daten würden die ZEW-Indices gehören, die eine Verbesserung der aktuellen Lage, aber eine Verschlechterung der Erwartungen zeigen dürften. Die US-Daten zur Produktivität und zu den Arbeitskosten würden von den Märkten in der Regel ignoriert. Der API-Bericht über die Ölvorräte könnte am Nachmittag eine gewisse Volatilität auslösen.Ein wichtiges Ereignis sei die Abstimmung im US-Senat über das Infrastrukturgesetz im Wert von über 1 Billion Dollar. Es werde erwartet, dass der Gesetzentwurf verabschiedet werde und der Senat dann sofort mit den Debatten über einen umfassenderen und weitreichenderen Vorschlag im Umfang von 3,5 Billionen Dollar beginne. Sobald der Senat das Gesetz verabschiedet habe, werde es an das Repräsentantenhaus weitergeleitet.11:00 Uhr: Deutschland - ZEW-Indices für August:- Konjunkturerwartungen. Erwartung: 56,7/ Vorwert: 63,3