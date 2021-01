10:30 Uhr | Großbritannien | PMI für den Dienstleistungssektor für Dezember (endgültig). Erste Veröffentlichung: 49,9



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Es werde erwartet, dass die europäischen Märkte höher eröffnen würden, trotz der gedrückten Stimmung an den asiatischen Börsen. Das Rennen um den US-Senatssitz in Georgia sei heute das große Thema - ein Rennen sei bereits für die Demokraten entschieden worden, während das andere noch zu knapp sei, um es zu entscheiden. Einige Medien würden jedoch bereits berichten, dass auch der zweite Sitz von den Demokraten gewonnen worden sei. Ein solches Ergebnis würde zu einer 50-50 Teilung im US-Senat führen.Was die Daten angehe, so würden im Laufe des Vormittags die PMI-Werte für den Dienstleistungssektor aus den europäischen Ländern veröffentlicht. Bei den meisten Daten handle es sich jedoch um Revisionen. Die ADP-Beschäftigungsdaten würden am frühen Nachmittag veröffentlicht und würden als Hinweis vor der Veröffentlichung des NFP-Berichts am Freitag dienen. Zu guter Letzt werde am Abend das FOMC-Sitzungsprotokoll veröffentlicht. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass das Dokument große Bewegungen an den Märkten auslösen werde, da die Highlights der Dezember-Sitzung - Wirtschaftsprognosen und Dot-Chart - bereits veröffentlicht worden seien.09:15 Uhr | Spanien | PMI für den Dienstleistungssektor für Dezember. Erwartung: 45 / Vorwert: 39,509:50 Uhr | Frankreich | PMI für den Dienstleistungssektor für Dezember (endgültig). Erste Veröffentlichung: 49,209:55 Uhr | Deutschland | PMI für den Dienstleistungssektor für Dezember (endgültig). Erste Veröffentlichung: 47,7