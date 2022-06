- Headline. Erwartung: 8,3%/ Vorwert: 8,3%

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine niedrigere Eröffnung der europäischen Sitzung heute hindeuten. Die Pandemie in China drücke einmal mehr auf die Stimmung an den Märkten. Die Wall Street sowie die meisten Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum hätten heute große Verluste verzeichnet, und es sehe so aus, als ob auch der europäische Handelstag mit schlechter Stimmung beginnen werde.Der Kalender für den heutigen Tag enthalte einige interessante Veröffentlichungen. Das wichtigste makroökonomische Ereignis des Tages werde die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindexes für Mai um 14:30 Uhr sein. Der Marktkonsens gehe von einem unveränderten Preisanstieg aus, doch Medienberichten zufolge rechne das Weiße Haus mit einem höheren Wert, da die Kosten des Ölpreisanstiegs weitergegeben würden. Zeitgleich mit den Inflationsdaten werde der kanadische Arbeitsmarktbericht veröffentlicht, sodass USDCAD-Händler auf der Hut sein sollten.10:00 Uhr: Italien - Industrieproduktion für April. Erwartung: -1,5%/ Vorwert: 0,0% (im Monatsvergleich)14:30 Uhr: USA - VPI für Mai (im Jahresvergleich):