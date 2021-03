- Gesamtinflation. Erwartung: 1,7%/ Vorwert: 1,4% (im Jahresvergleich)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden heute auf eine schwächere Eröffnung der europäischen Kassasitzung hindeuten. Der Wirtschaftskalender für den europäischen Vormittag sei leer, aber die Dinge würden am Nachmittag interessanter. Die US-VPI-Daten um 14:30 Uhr würden zeigen, ob die Inflationsbedenken zurückgehen würden. Es werde erwartet, dass die Bank of Canada die Zinsen unverändert lasse, wenn sie ihre Entscheidung um 16:00 Uhr bekannt gebe. Ölhändler würden den DOE-Bericht genau beobachten, nachdem die API-Daten gestern einen massiven Aufbau von 12,8 Millionen Barrel gezeigt hätten.Zu guter Letzt werde das US-Repräsentantenhaus heute über Bidens 1,9 Billionen Dollar schweres Konjunkturpaket abstimmen. Die Debatten würden um 15:00 Uhr beginnen und nach etwa zwei Stunden werde die Abstimmung erwartet. Das Repräsentantenhaus werde das Gesetz höchstwahrscheinlich verabschieden und es werde an Präsident Biden zur Unterzeichnung weitergeleitet. Biden habe vor kurzem gesagt, dass die Schecks für das Konjunkturprogramm in Höhe von 1.400 Dollar innerhalb von zwei Wochen nach der Unterzeichnung des Gesetzes verschickt würden.