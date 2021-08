14:30 Uhr: USA - Einzelhandelsumsätze für Juli (im Monatsvergleich):



- Headline. Erwartung: -0,2%/ Vorwert: 0,6%

- Ohne Autos. Erwartung: 0,2%/ Vorwert: 1,3%



15:15 Uhr: USA - Industrieproduktion für Juli. Erwartung: 0,3%/ Vorwert: 0,4%

22:40 Uhr: API-Bericht zu Ölvorräten. Erwartung: -1,2 Mio. Barrel/ Vorwert: 0,82 Mio. Barrel



Reden von Zentralbankern:



- 19:30 Uhr: FED-Vorsitzender Powell

- 21:45 Uhr: Kashkari von der FED



US-Ergebnisberichte:



- Home Depot (ISIN US4370761029/ WKN 866953) - vor Markteröffnung

- Walmart (ISIN US9311421039/ WKN 860853) - vor Markteröffnung (17.08.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden darauf hindeuten, dass die europäischen Kassamärkte heute schwächer eröffnen würden, nachdem die Aktienmärkte im asiatischen Handel eine schwache Performance gezeigt hätten. Der NZD werte ab, nachdem in Neuseeland der erste Coronavirus-Fall seit Februar gemeldet und ein dreitägiger landesweiter Lockdown angekündigt worden sei.In den europäischen Morgenstunden stünden keine wichtigen Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an. Die Veröffentlichung der BIP-Daten aus dem Euroraum werde eine Revision sein und dürfte daher keine großen Auswirkungen auf den Markt haben. Interessanter werde es jedoch am Nachmittag mit der Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze für Juli (14:30 Uhr) und der Rede des FED-Vorsitzenden Powell (19:30 Uhr).11:00 Uhr: Eurozone - BIP-Bericht für Q2 2021 (zweite Veröffentlichung). Erste Veröffentlichung: 2,0% im Quartalsvergleich