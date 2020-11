14:30 Uhr: USA - Angepasster BIP-Bericht für Q3. Erste Veröffentlichung: 33,1% im Quartalsvergleich (annualisiert)



16:00 Uhr: USA - Kerninflation (PCE) für Oktober. Erwartung: 1,4%/ Vorwert: 1,5% (im Jahresvergleich)



16:00 Uhr: USA - Verkäufe neuer Häuser für Oktober. Erwartung: 970.000/ Vorwert: 959.000



16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen der University of Michigan für November (endgültig). Erste Veröffentlichung: 77



16:30 Uhr: USA - DOE-Bericht zu Lagerbeständen



- Rohöl: Erwartung: -0,3 Mio. Barrel

- Benzin. Erwartung: +0,15 Mio. Barrel

- Destillate. Erwartung: -0,8 Mio. Barrel



20:00 Uhr: USA - FOMC-Sitzungsprotokoll (25.11.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Futures-Märkte würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der heutigen Kassasitzung hinweisen. Während für die europäische Börsensitzung keine wichtigen Wirtschaftsberichte geplant seien, werde am Nachmittag eine Menge Daten veröffentlicht. Die USA würden auf den Thanksgiving-Feiertag zusteuern (der US-Aktienmarkt werde morgen geschlossen sein und am Freitag nur einen halben Tag geöffnet haben), und deshalb werde man heute eine Reihe an Daten bekommen. Die Veröffentlichung des FOMC-Sitzungsprotokolls stehe ganz oben auf der Agenda.10:00 Uhr: Polen - Arbeitslosenquote für Oktober. Erwartung: 6,1%/ Vorwert: 6,1%14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Erwartung: 730.000/ Vorwert: 742.000- Headlinie. Erwartung: 0,9%/ Vorwert: 1,9% (im Monatsvergleich)- Ohne Transport. Erwartung: 0,5%/ Vorwert: 0,9% (im Monatsvergleich)