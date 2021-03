10:30 Uhr: Zentralbanker beim BIS Innovation Summit 2021



- EZB-Präsidentin Christine Lagarde

- Bundesbank-Präsident Jens Weidmann

- BoE-Gouverneur Andrew Bailey

- BoC-Gouverneur Tiff Macklem

- Riksbank-Gouverneur Stefan Ingves

- BoF-Gouverneur François Villeroy de Galhau

- Präsident der New Yorker Fed John C. Williams



13:30 Uhr: USA - BIP-Bericht für Q4 (annualisiert, dritte Veröffentlichung). Zweite Veröffentlichung: 4,1%



13:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 730.000/ Vorwert: 770.000



Reden von Zentralbankern:



- 10:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 15:10 Uhr: Clarida von der FED

- 17:00 Uhr: Bostic von der FED

- 18:00 Uhr: Evans von der FED (25.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der Futures-Markt deute heute auf eine flache oder leicht schwächere Eröffnung der europäischen Sitzung hin. Am Devisenmarkt seien einige Risk-on-Ströme zu beobachten, wobei der JPY, der CHF und der USD die am schlechtesten abschneidenden Majors seien.Die Schweizerische Nationalbank werde am Morgen die geldpolitische Entscheidung bekannt geben, aber es werde keine Änderung erwartet. Der revidierte US-BIP-Bericht für das vierte Quartal werde am frühen Nachmittag veröffentlicht, aber es sei unwahrscheinlich, dass er einen Einfluss auf die Märkte haben werde. Eine Reihe von Zentralbankgouverneuren werde auf dem BIS Innovation Summit 2021 kurze Reden zum Thema Innovation im Zentralbankwesen halten.