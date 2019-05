Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wir haben in diesem Monat noch keinen klaren Trend beim USD/CAD (Kanadischer Dollar) gesehen. Denken Sie daran, dass die kanadische Geldpolitik stark von dem abhängt, was in den USA passiert, so die Experten von XTB.Der Ölpreis habe in den vergangenen Tagen konsolidiert, da sich die Sorgen um die globale Konjunkturabschwächung nach einigen wichtigen BIP-Berichten aus der ganzen Welt beruhigt hätten (BIP-Daten aus den USA und Europa hätten positiv überrascht). Im Gegenzug könnten kurzfristige Daten über die Veränderung der Rohöl-Lagerbestände aus den USA auch den Rohstoffpreis beeinflussen. Der Konsens vor der heutigen Veröffentlichung deute auf einen Rückgang von 2,5 Mio. Barrel hin, während die Benzinbestände um 1,5 Mio. Barrel zurückgegangen sein dürften.Entgegen den weit verbreiteten Erwartungen sei die Federal Reserve bei ihrer Sitzung Anfang Mai nicht so dovisch gewesen. Daher werde es interessant zu sehen sein, worüber die FED-Mitglieder im Hinblick auf die Risiken für die US-Wirtschaft gesprochen hätten. Jegliche Hinweise auf eine Notwendigkeit einer geldpolitischen Lockerung könnten dem USD schaden. Denken Sie daran, dass der USD auf einem hohen Niveau gehandelt wird, sodass die Risiken rund um das heutige Ereignis nach unten gerichtet sein könnten, so die Experten von XTB. (22.05.2019/ac/a/m)