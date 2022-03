- Beschäftigungsänderung. Erwartung: 2,2%/ Vorwert: 2,3% (im Jahresvergleich)

- Lohnwachstum. Erwartung: 10,0%/ Vorwert: 9,5% (im Jahresvergleich)



13:30 Uhr: Kanada - Einzelhandelsumsätze für Januar:



- Headline. Erwartung: 2,4%/ Vorwert: -1,8% (im Monatsvergleich)

- Ohne Autos. Erwartung: 2,2%/ Vorwert: -2,5% (im Monatsvergleich)



14:00 Uhr: Telefongespräch zwischen Biden und Xi



15:00 Uhr: USA - Verkäufe bestehender Häuser für Februar. Erwartung: 6,15 Mio./ Vorwert: 6,50 Mio.



Reden der Zentralbanker:



- 17:30 Uhr: Barkin von der FED

- 19:00 Uhr: Evans von der FED

- 20:00 Uhr: Bowman von der FED (18.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der europäischen Kassasitzung für die wichtigsten Blue-Chip-Indices auf dem Alten Kontinent hindeuten. Die US-Indices hätten gestern und die asiatischen Indices heute solide Gewinne verbuchen können, und die Stimmung bleibe insgesamt positiv. Dennoch wüte der Krieg in der Ukraine weiter, und er bleibe eine massive Quelle der Unsicherheit. Händler sollten bedenken, dass es vor dem Wochenende zu einer gewissen Vorsicht kommen könnte, da die Anleger ihr Engagement reduzieren würden.Was den Wirtschaftskalender anbelange, so stünden heute nur wenige Veröffentlichungen an, die jedoch keine großen Auswirkungen auf die Märkte haben würden. Das Telefongespräch zwischen Biden und Xi um 14:00 Uhr könnte für Bewegung sorgen, da die beiden Staatsoberhäupter wahrscheinlich über die Ukraine und andere geopolitische Themen sprechen würden.10:00 Uhr: Polen - Industrieproduktion für Februar. Erwartung: 15,1%/ Vorwert: 14,8% (im Jahresvergleich)