10:00 Uhr: Polen - Industrieproduktion für Februar. Erwartung: 1,6%/ Vorwert: 1,1% (jeweils im Jahresvergleich).



10:00 Uhr: Norwegen - Zinsentscheid der Norges Bank.



13:30 Uhr: USA - Philadelphia FED-Index für März. Erwartung: 10 Punkte/ Vorwert: 36,7 Punkte.



13:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe seien von den Märkten seit einiger Zeit übersehen worden, aber die Daten würden wahrscheinlich wieder mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Betriebsschließungen und andere Störungen, die durch den Ausbruch des Coronavirus verursacht worden seien, würden sich wahrscheinlich in den Antragsdaten niederschlagen. Der Markt erwarte einen Wert von 218.000. (19.03.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Anleger würden nervös bleiben. Koordinierte Aktionen von Zentralbanken und Regierungen in der ganzen Welt hätten die Stimmung nicht stützen können, und die Aktienmärkte stünden weiterhin unter Druck. Auch am Devisenmarkt seien in dieser Woche heftige Bewegungen zu beobachten. Die Schweizerische Nationalbank und die Norges Bank würden heute ihre Zinsentscheide bekannt geben. Es werde nicht erwartet, dass sie die Höhe der Zinssätze ändern würden, aber es könnten einige andere Maßnahmen ergriffen werden. Abgesehen davon würden am Nachmittag zweitrangige Daten aus den USA veröffentlicht.