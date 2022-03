Der Wirtschaftskalender für heute sei fast leer. Den Händlern würden zwar die US-Handelsbilanzdaten für Februar angeboten, doch hätten diese kaum Einfluss auf die Märkte. Es werde erwartet, dass heute eine weitere Runde von persönlichen Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine stattfinden werde. Nach Angaben der Türkei würden die Gespräche zwischen Montag, dem 28. März, und Mittwoch, dem 30. März, in dem Land stattfinden. Allerdings hätten auch diese Gespräche in der Regel keinen großen Einfluss mehr auf den Markt, da die Seiten keine wesentlichen Fortschritte erzielen würden.



14:30 Uhr: USA - Handelsbilanz für Februar. Erwartung: -106,4 Mrd. USD/ Vorwert: -107,6 Mrd. USD



Reden der Zentralbanker:



13:00 Uhr: BoE-Gouverneur Bailey (28.03.2022/ac/a/m)





Die europäischen Futures-Märkte würden auf eine leicht höhere Eröffnung des heutigen Kassahandels hindeuten. Das Wochenende sei recht ruhig verlaufen, obwohl Biden bei seinen Reden in Polen eine aggressive Rhetorik gegenüber dem Kreml an den Tag gelegt habe. Das Weiße Haus habe zwar dementiert, dass Biden zu einem Regimewechsel in Moskau aufgerufen habe, aber eine Reaktion Russlands werde heute mit Sicherheit zu erwarten sein. Verbale Eskalation könne diplomatische Bemühungen weniger effektiv machen.