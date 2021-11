09:50 Uhr: Frankreich - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Oktober (endgültig). Erste Veröffentlichung: 53,5

09:55 Uhr: Deutschland - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Oktober (endgültig). Erste Veröffentlichung: 58,2

10:00 Uhr: Eurozone - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Oktober (endgültig). Erste Veröffentlichung: 58,5



13:30 Uhr: Kanada - Baugenehmigungen für September. Erwartung: 3,0%/ Vorwert: -2,1% (im Monatsvergleich)

21:40 Uhr: API-Bericht zu Lagerbeständen. Erwartung: 1,6 Mio. Barrel/ Vorwert: 2,32 Mio. Barrel



Wichtigsten US-Quartalsberichte:



- Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) - vor Markteröffnung

- T-Mobile US (ISIN US8725901040/ WKN A1T7LU) - nach Börsenschluss

- Amgen (ISIN US0311621009/ WKN 867900) - nach Börsenschluss

- ConocoPhillips (ISIN US20825C1045/ WKN 575302) - vor Markteröffnung



- Mondelez International (ISIN US6092071058/ WKN A1J4U0) - nach Börsenschluss

- Activision Blizzard (ISIN US00507V1098/ WKN A0Q4K4) - nach Börsenschluss

- Marathon Petroleum (ISIN US56585A1025/ WKN A1JEXK) - vor Markteröffnung

- Paycom Software (ISIN US70432V1026/ WKN A1XFVG) - nach Börsenschluss (02.11.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte dürften heute nach den Kursrückgängen in Asien leicht schwächer eröffnen. Die aktuellen Futures-Kurse würden darauf hindeuten, dass die meisten europäischen Blue-Chip-Indices 0,1 bis 0,2% unter den gestrigen Schlusskursen eröffnen würden. Der Australische Dollar habe sich am Devisenmarkt unterdurchschnittlich entwickelt, nachdem die RBA beschlossen habe, das Ziel für die Staatsanleihen für 2024 aufzugeben. Edelmetalle würden gemischt gehandelt, Industriemetalle würden nachgeben und Energierohstoffe würden zulegen.Zwar stünden heute einige Daten zur Veröffentlichung an, doch seien keine dieser Werte als Market Mover zu bezeichnen. Im Laufe des Vormittags würden die Revisionen der PMIs für das Verarbeitende Gewerbe für Oktober bekannt gegeben. Die einzige für die US-Sitzung vorgesehene Veröffentlichung sei der API-Bericht zu den Öllagerbeständen, der eine gewisse Volatilität am Ölmarkt auslösen könnte. Zu den wichtigsten für heute angesetzten Quartalsberichten gehöre der Bericht von Pfizer.09:15 Uhr: Spanien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Oktober. Erwartung: 58,1/ Vorwert: 58,109:45 Uhr: Italien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Oktober. Erwartung: 59,6/ Vorwert: 59,7