15:45 Uhr: USA - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Februar. Erste Veröffentlichung: 58,5

16:00 Uhr: USA - ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe im Februar. Erwartung: 58,8/ Vorwert: 58,7

16:00 Uhr: USA - Bauausgaben für Januar. Erwartung: 0,8%/ Vorwert: 1% (im Monatsvergleich)



Wichtige Reden:



- 15:00 Uhr: Williams von der FED

- 15:05 Uhr: Brainard von der FED

- 16:20 Uhr: De Guindos von der EZB

- 17:10 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 20:00 Uhr: Bostic von der FED

- 20:00 Uhr: Kashkari von der FED

- 20:00 Uhr: Mester von der FED



Wichtige US-Quartalsberichte:



- NIO (ISIN US62914V1061/ WKN A2N4PB) - nach Börsenschluss

- Novavax (ISIN US6700024010/ WKN A2PKMZ) - nach Börsenschluss

- Zoom Video Communications (ISIN US98980L1017/ WKN A2PGJ2) - nach Börsenschluss (01.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Nach einer soliden Sitzung in Asien würden die europäischen Märkte am Montag voraussichtlich höher eröffnen. Der heutige Kalender sehe voll aus, aber die meisten Messwerte seien Revisionen der PMI-Daten vom Februar. Zu den wichtigsten Daten würden der ISM-Index aus den USA für das Verarbeitende Gewerbe für Februar und der deutsche Verbraucherpreisindex für Februar gehören. Abgesehen davon werde es heute eine Reihe von Reden von EZB- und FED-Mitgliedern geben. Zu guter Letzt würden NIO und Zoom heute nach Börsenschluss an der Wall Street ihre Quartalsberichte veröffentlichen.09:00 Uhr: Polen - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Februar. Erwartung: 52,7/ Vorwert: 51,909:15 Uhr: Spanien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Februar. Erwartung: 52,0/ Vorwert: 49,39:45 Uhr: Italien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Februar. Erwartung: 57,0/ Vorwert: 55,109:50 Uhr: Frankreich - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Februar. Erste Veröffentlichung: 55,010:00 Uhr: Eurozone - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Februar. Erste Veröffentlichung: 57,710:30 Uhr: Großbritannien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Februar. Erste Veröffentlichung: 54,914:00 Uhr :Deutschland - VPI für Februar. Erwartung: 1,2%/ Vorwert: 1% (im Jahresvergleich)