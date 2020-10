15:30 Uhr: USA - DOE-Bericht zu Lagerbeständen



- Öl. Erwartung: +1,1 Millionen Barrel

- Destillate. Erwartung: -2,1 Millionen Barrel

- Benzin. Erwartung: -2,0 Millionen Barrel



20:00 Uhr: Frankreich - Ansprache des französischen Präsidenten Macron



Wichtige US-Quartalsberichte:



- Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) - vor der Markteröffnung

- eBay (ISIN US2786421030/ WKN 916529) - nach Börsenschluss

- Ford Motor (ISIN US3453708600/ WKN 502391) - nach Börsenschluss

- General Electric (ISIN US3696041033/ WKN 851144) - vor der Markteröffnung

- Gilead Sciences (ISIN US3755581036/ WKN 885823) - nach Börsenschluss

- MasterCard (ISIN US57636Q1040/ WKN A0F602) - vor der Markteröffnung

- United Parcel Service (ISIN US9113121068/ WKN 929198) - vor der Markteröffnung

- Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B) - nach Börsenschluss (28.10.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienindex-Futures würden vor Beginn der Kassa-Sitzung niedriger gehandelt. Die Medien hätten berichtet, dass Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich möglicherweise neue Lockdowns vorbereiten könnten. Der französische Präsident Macron werde heute um 20:00 Uhr eine Ansprache an die Nation halten, die zur Bekanntgabe der Entscheidung genutzt werden könnte. In Deutschland werde über ein sanften zweiwöchigen Lockdown diskutiert. Dies dürfte heute das Schlüsselthema sein.15:00 Uhr: Kanada - Zinsentscheid der Bank of Canada