Makroökonomische Daten:



10:00 Uhr: Polen - Veränderung der Beschäftigung im März. Erwartung: 0,8%/ Vorwert: 1,1% (im Jahresvergleich)



14:30 Uhr: Kanada - Großhandelsumsätze für Februar. Erwartung: -0,5%/ Vorwert: 1,8% (im Monatsvergleich)



Wichtige US-Ergebnisberichte:



- IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399) - vor US-Eröffnung

- Infosys (ISIN INE009A01021/ WKN 935237) - vor US-Eröffnung

- Equifax (ISIN US2944291051/ WKN 854618) - nach US-Eröffnung (20.04.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:An den globalen Aktienmärkten sei am Montag eine gemischte Stimmung zu beobachten. Die wichtigsten Indices aus Asien hätten den heutigen Handel niedriger beendet, während die Futures des DAX und des S&P 500 ihre anfänglichen Gewinne wieder abgeben würden. Donald Trump habe am Wochenende angedeutet, dass heute das nächste Konjunkturpaket enthüllt werden könnte. Der genaue Zeitpunkt der Veröffentlichung sei nicht bekannt, es könnte sich allerdings um ein wichtiges marktbewegendes Ereignis handeln. Abgesehen davon beginne heute die nächste Runde der Brexit-Gespräche zwischen der EU und Großbritannien.Im weiteren Verlauf der Woche würden sich die Händler hauptsächlich auf die europäischen PMI-Daten konzentrieren (Donnerstag). Auch die US-Arbeitslosendaten und die Verbraucherstimmung der Uni-Michigan würden in dieser Woche veröffentlicht.