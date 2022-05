09:00 Uhr: Spanien - VPI für Mai. Erwartung: 8,2%/ Vorwert: 8,3% (im Jahresvergleich)



14:00 Uhr: Deutschland - VPI für Mai. Erwartung: 7,6%/ Vorwert: 7,4% (im Jahresvergleich)



Quartalsberichte von der Wall Street:



Weibo Corporation (ISIN US9485961018/ WKN A110V7) - vor Markteröffnung (30.05.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienindices würden vor der Eröffnung der Kassasitzung am Montag höher gehandelt. An den Finanzmärkten herrsche eine risikofreudige Stimmung, da China sich darauf vorbereite, die Beschränkungen in den Großstädten zu lockern und einen Plan zur Ankurbelung der Wirtschaft in Shanghai nach der Abriegelung vorstelle. Es werde erwartet, dass die Liquidität im Laufe des Tages gering sein werde, da die USA den Memorial Day feiern würden. An der Wall Street würden keine Kassasitzungen stattfinden, und es werde kein Handel mit Corn, Soybean, Wheat, Sugar, Cocoa, Coffee und Cotton stattfinden. Die US-Futures würden gehandelt, aber der Handel werde auf 19:00 Uhr verkürzt.