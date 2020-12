14:15 Uhr: Kanada - Wohnbaubeginne für November. Erwartung: 215.000/ Vorwert: 214.900



14:30 Uhr: USA - New York Empire Index für Dezember. Erwartung: 6,9/ Vorwert: 6,3



15:15 Uhr: USA - Industrieproduktion für November. Erwartung: 0,3%/ Vorwert: 1,1% im Monatsvergleich



22:40 Uhr: USA - API-Bericht zu Rohöllagerbeständen.



Wichtige Reden:



- 15:05 Uhr: EZB-Chefvolkswirt Lane

- 20:30 Uhr: BoC-Gouverneur Macklem (15.12.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Märkte würden nach einer schwachen asiatischen Sitzung, in der die meisten Indices niedriger geschlossen hätten, voraussichtlich flach eröffnen. Der Wirtschaftskalender für den europäischen Morgen sei fast leer und es seien keine wichtigen Veröffentlichungen geplant. Allerdings würden am Nachmittag einige harte Daten aus Kanada und den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Was die Politik angehe, sehe die Situation bisher unverändert aus - immer noch kein Brexit-Deal und immer noch keine Einigung für ein US-Konjunkturpaket. Allerdings hätten die Verhandlungen in den USA zuletzt etwas an Fahrt gewonnen.10:00 Uhr: Italien - VPI für November (endgültige Daten). Erste Veröffentlichung: -0,2% im Jahresvergleich