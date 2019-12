HEUTIGE DATENVERÖFFENTLICHUNGEN:



- 11:00 Uhr: Eurozone - Erzeugerpreisindex (Oktober): Rückgang von -1,2% auf -1,9% im Jahresvergleich zu erwarten.

- 22:40 Uhr: USA - API-Schätzungen zu Rohöl-Lagerbeständen: Rückgang von 0,9 Mio. Barrel zu erwarten.



HEUTIGE ZENTRALBANKREDEN:



- 09:00 Uhr: Kandidat für das EZB-Direktorium Panetta

- 09:15 Uhr: De Cos von der EZB

- 10:15 Uhr: Kandidatin für das EZB-Direktorium Schnabel

- 14:30 Uhr: Jansson von der Riksbank

- 18:30 Uhr: Cœuré von der EZB

- 20:10 Uhr: Gouverneur Orr von der RBNZ (03.12.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:US-Präsident Donald Trump werde in den nächsten zwei Tagen am NATO-Gipfel in Großbritannien teilnehmen. Da die führenden Politiker der Welt während solcher Veranstaltungen oft von Journalisten unter Druck gesetzt würden, sollten Händler wachsam bleiben und auf alle handelsrelevanten Schlagzeilen achten. Man beachte, dass sich Trump heute mit dem französischen Präsidenten Macron treffen werde, sodass man nach neuen Hinweisen auf die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Frankreich Ausschau halten sollte.