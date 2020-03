- 13:30 Uhr: USA - NY Empire State Herstellungsindex für März. Es werde ein Rückgang von 12,9 auf 4,4 Punkte erwartet.



- 15:00 Uhr: G7-Videokonferenz. Die Videokonferenz der G7-Länder (Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien, USA) sei ein wichtiger Punkt im heutigen Kalender. Es solle die Reaktion auf das Coronavirus besprochen werden. Man beachte, dass sich die Stimmung an den Märkten verbessern könnte, wenn es eine gemeinsame Vereinbarung gebe.



Asien-Sitzung:



- 01:30 Uhr: Australien - Sitzungsprotokoll der RBA (16.03.2020/ac/a/m)







Eine Reihe von Notfallmaßnahmen der großen Zentralbanken (FED, RBNZ, BoJ) habe in den letzten Stunden für einige Turbulenzen an den Finanzmärkten gesorgt. Die asiatischen Aktien seien zusammen mit den US-Futures gefallen und die europäischen Aktien dürften deutlich tiefer eröffnen. Die Anleger sollten auf den eingehenden Nachrichtenfluss achten, da andere Zentralbanken ebenfalls Maßnahmen ergreifen könnten. Gerüchten zufolge könnte die Bank of Canada heute Maßnahmen ankündigen. Der Wirtschaftskalender falle heute leicht aus.