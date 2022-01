10:00 Uhr: Eurozone - PMIs für Januar:



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 57,5/ Vorwert: 58,0

- Dienstleistungen. Erwartung: 52,2/ Vorwert: 53,1



10:00 Uhr: Polen - Einzelhandelsumsätze für Dezember. Erwartung: 18,5%/ Vorwert: 21,2% (im Jahresvergleich)



10:30 Uhr: Großbritannien - PMIs für Januar:



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 57,9/ Vorwert: 57,9

- Dienstleistungen. Erwartung: 54,8/ Vorwert: 53,6



15:45 Uhr: USA - PMIs für Januar:



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 56,8/ Vorwert: 57,7

- Dienstleistungen. Erwartung: 55,0/ Vorwert: 57,6



Die wichtigsten US-Quartalsberichte:



IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399) - nach Börsenschluss (24.01.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine niedrigere Eröffnung des heutigen Kassahandels hindeuten. Die erwartete Schwäche zu Beginn des heutigen Handels sei auf die negative Entwicklung an der Wall Street am Freitag und den uneinheitlichen Handel in Asien zurückzuführen. Die Spannungen in Osteuropa würden zunehmen, und das Weiße Haus erwäge Berichten zufolge, Tausende von US-Truppen in die Region zu entsenden. Das Risiko eines Ukraine-Russland-Konflikts steige, doch scheinen die Märkte außerhalb Russlands und der Ukraine noch nicht allzu besorgt zu sein.Ein Blick auf den Wirtschaftskalender für den heutigen Tag zeige, dass heute die Einkaufsmanagerindices aus Europa und den USA im Vordergrund stünden. Den Anlegern würden am Vormittag die Daten aus Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich vorgelegt, gefolgt von den US-Daten am Nachmittag (15:45 Uhr). Händler sollten bedenken, dass die Märkte in der ersten Wochenhälfte etwas gedämpft sein könnten, da die Anleger die Entscheidung des FOMC (Mittwoch, 20:00 Uhr) abwarten würden.