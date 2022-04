Wichtige Ereignisse im restlichen Teil der Woche:



Dienstag:



14:30 Uhr: USA - VPI für März



Mittwoch:



14:30 Uhr: USA - EPI für März

16:00 Uhr: Zinsentscheidung der Bank of Canada

Q1-Ergebnisse von BlackRock (ISIN US09247X1019/ WKN 928193) und J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628)



Donnerstag:



13:00 Uhr: CBRT-Zinsentscheidung

13:45 Uhr: EZB-Zinsentscheidung

14:30 Uhr: USA - Einzelhandelsumsätze für März

Q1-Ergebnisse von Citigroup (ISIN US1729674242/ WKN A1H92V), Morgan Stanley (ISIN US6174464486/ WKN 885836), Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332) und Wells Fargo (ISIN US9497461015/ WKN 857949) (11.04.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine niedrigere Eröffnung der heutigen europäischen Kassasitzung hindeuten. Während sich die Indices von ihren Tiefstständen über Nacht hätten erholen können, würden die DE30-Futures weiterhin rund 80 Punkte unter dem Schlussstand vom Freitag notieren. Der französische Präsident Macron habe die erste Runde der Präsidentschaftswahlen gewonnen, werde aber in der zweiten Runde am Sonntag, den 24. April, auf die rechtsextreme Kandidatin Le Pen treffen.Der Wirtschaftskalender für den ersten Tag der neuen Woche sei leer. Abgesehen von den Reden der FED-Mitglieder stünden keine wichtigen Wirtschaftsdaten an. Diese könnten am Abend die Volatilität am USD-Markt ankurbeln, da die US-Notenbanker wahrscheinlich zu ihren Ansichten über Zinssätze und Bilanzen befragt würden.Während der heutige Wirtschaftskalender fast leer sei, sehe der Zeitplan für makroökonomische Veröffentlichungen im späteren Verlauf der Woche wesentlich voller aus. Den Anlegern würden morgen die VPI-Daten aus den USA für März und am Donnerstag die US-Einzelhandelsdaten vorgelegt. Darüber hinaus würden die Händler mit Zinsentscheidungen der BoC, der EZB und der CBRT konfrontiert. Zu guter Letzt beginne in dieser Woche die Berichtssaison an der Wall Street, wobei die großen Finanzinstitute als erste ihre Ergebnisse für Q1 2022 bekannt geben würden.15:30 Uhr: Bostic von der FED15:30 Uhr: Bowman von der FED18:00 Uhr: Williams von der FED18:40 Uhr: Evans von der FED