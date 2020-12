10:00 Uhr: Deutschland - ifo-Geschäftsklimaindex für Dezember. Erwartung: 90/ Vorwert: 90,7



14:30 Uhr: Kanada - Einzelhandelsumsätze für Oktober. Erwartung: 0,2%/ Vorwert: 1,1% (im Monatsvergleich)



Wichtige Reden:



- 17:00 Uhr: Evans von der FED (18.12.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Märkte kämen langsam in Feiertagsstimmung und der Wirtschaftskalender dürfte bis Weihnachten in der nächsten Woche relativ leicht bleiben. In Sachen Politik gebe es jedoch noch viel zu tun. Es heiße, dass die Fischerei die letzte Hürde auf dem Weg zu einem Brexit-Deal bleibe und die Gespräche noch andauern würden. Außerdem werde erwartet, dass das US-Repräsentantenhaus heute über ein Konjunkturprogramm abstimme und der Mehrheitsführer des Senats habe gesagt, dass der Senat das ganze Wochenende über arbeiten werde, falls dies notwendig sei. Die Wirtschaftsberichte, die für heute angesetzt seien, hätten nur selten einen großen Einfluss auf die Märkte, daher könnte es eine gute Wahl sein, sich auf die politischen Schlagzeilen zu konzentrieren.