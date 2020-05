16:30 Uhr: USA - EIA-Bericht zu Erdgasbeständen. Erwartung: 107 BCF/ Vorwert: 109 BCF



Asiatische Sitzung:



04:00 Uhr: China - Industrieproduktion, Anlageinvestitionen und Einzelhandelsumsätze für April



Wichtige US-Quartalsberichte:



- Applied Materials (ISIN US0382221051/ WKN 865177) - nach Börsenschluss

- Aurora Cannabis (ISIN CA05156X8843/ WKN A2P4EC) - nach Börsenschluss



Heutige Reden von Zentralbankmitgliedern:



- 17:00 Uhr: De Guindos von der EZB

- 17:15 Uhr: BoC-Gouverneur Poloz

- 19:00 Uhr: Kashkari von der FED

- 23:00 Uhr: Kaplan von der FED (14.05.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Aktien würden ihren Ausverkauf fortsetzen. Die wichtigsten Indices aus Europa sollten heute tiefer eröffnen. Es gebe nicht viele Wirtschaftsdaten, die heute veröffentlicht würden. Am frühen Nachmittag stünden die Daten zu den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe an, aber sie seien in letzter Zeit vom Aktienmarkt weitgehend ignoriert worden. Es werde erwartet, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bei 2,5 Millionen lägen. Abgesehen davon seien einige Reden von Zentralbankmitgliedern vorgesehen.Europäische und US-amerikanische Sitzung:09:00 Uhr: Spanien - VPI-Inflation für April (endgültig). Erste Veröffentlichung: -0,7% (Jahresvergleich)