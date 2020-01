10:30 Uhr, Großbritannien, Endgültiger EMI zum Verarbeitenden Gewerbe (Dezember): Es würden 47,6 Punkte erwartet.



14:30 Uhr, USA, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: Es werde ein Wert von 225 Tsd. erwartet (Vorwert: 222 Tsd.).



15:45 Uhr, USA, Endgültiger EMI zum Verarbeitenden Gewerbe (Dezember): Es würden 52,5 Punkte erwartet.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Wirtschaftskalender sieht heute recht leer aus, da keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung anstehen, so die Experten von XTB.Darüber hinaus sollten Händler für den verbleibenden Teil der Woche mit einer etwas geringeren Liquidität rechnen, da die Anleger nach Weihnachten und Neujahr langsam wieder an die Märkte zurückkehren würden. Allerdings würden morgen einige wichtige Berichte veröffentlicht, darunter die vorläufigen VPI-Daten aus Europa sowie das FOMC-Sitzungsprotokoll. Heute könnte man sich auf Hinweise zum Handelsstreit zwischen den USA und China konzentrieren, nachdem Trump gesagt habe, dass der "Phase-1-Deal" am 15. Januar unterzeichnet werde.