10:00 Uhr: Italien - Einzelhandelsumsätze für August (Erwartung: +0,2%/Vorwert: -0,4% (im Monatsvergleich))



13:30 Uhr: EZB-Protokoll



14:30 Uhr: USA - Anträge auf Arbeitslosenunterstützung (Erwartung: 350 Tsd./Vorwert: 362 Tsd.)



16:30 Uhr: EIA-Erdgasspeicher (Erwartung 104 bcf/Vorwert: 88 bcf)



Reden von Zentralbankern:

- 14:20 Uhr: Williams von der FED

- 15:00 Uhr: NBP (polnische Nationalbank)-Vorsitzender Glapiński

- 18:00 Uhr: Bank of Canada-Gouverneur Macklem



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Eine Unterbrechung der Rally bei den Energierohstoffen sowie bessere Aussichten auf eine Lösung des Problems der US-Schuldenobergrenze hätten zu einer Verbesserung der Stimmung an den globalen Märkten geführt. Die Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung der heutigen europäischen Kassasitzung hindeuten, nachdem die Sitzung in Asien positiv verlaufen sei. Safe-Haven-Währungen wie der Schweizer Franken und der Japanische Yen würden zu den größten Nachzüglern in den G10-Ländern gehören.Die Veröffentlichung des EZB-Protokolls dürfte heute zu den wichtigsten Ereignissen des Tages gehören. Es sei jedoch anzumerken, dass die Veröffentlichung des EZB-Protokolls selten große Auswirkungen auf die Märkte habe. Außerdem würden den Anlegern Daten zu den US-Arbeitslosenanträgen und zu den Erdgasspeichern vorgelegt.