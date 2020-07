10:30 Uhr: Eurozone - Sentix-Konjunkturindex für Juni. Erwartung: - 10,8 Punkte/ Vorwert: -24,8 Punkte



10:30 Uhr: Großbritannien - PMI für das Baugewerbe für Juni. Erwartung: - 46,0 Punkte/ Vorwert: -28,9 Punkte



10:00 Uhr: Eurozone - Einzelhandelsumsätze für Mai. Erwartung: - 15,0% Punkte/ Vorwert: -11,7%



16:00 Uhr: ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe. Erwartung - 50,0 Punkte/Vorwert: 45,4 Punkte (06.07.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienindices dürften am ersten Handelstag der Woche nach einer soliden Sitzung im asiatisch-pazifischen Raum tiefer eröffnen. Was die für heute geplanten Makro-Daten betreffe, so lägen uns die Einzelhandelsumsätze aus der Eurozone und der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe aus den USA vor. Natürlich bleibe das Coronavirus das dominierende Thema an den Märkten. Die WHO habe am Samstag eine Rekordzahl von 200.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden auf der ganzen Welt gemeldet.