14:30 Uhr: USA - Datenpaket für Juni:



- Persönliche Ausgaben. Erwartung: 0,7%/ Vorwert: 0% (im Monatsvergleich)

- Persönliche Einkommen. Erwartung: -0,4%/ Vorwert: -2% (im Monatsvergleich)

- PCE-Kerninflation. Erwartung: 3,7%/ Vorwert: 3,4% (im Jahresvergleich)



15:45 Uhr: USA - Chicagoer PMI für Juli. Erwartung: 64,5/ Vorwert: 66,1

16:00 Uhr: USA - Index der Universität von Michigan für Juli. Erwartung: 80,8/ Vorwert: 85,5



US-Ergebnisberichte:



- AbbVie (ISIN US00287Y1091/ WKN A1J84E) - vor Markteröffnung

- Caterpillar (ISIN US1491231015/ WKN 850598) - vor Markteröffnung

- Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552) - vor Markteröffnung

- Colgate-Palmolive (ISIN US1941621039/ WKN 850667) - vor Markteröffnung

- ExxonMobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) - vor Markteröffnung

- Procter&Gamble (ISIN US7427181091/ WKN 852062) - vor Markteröffnung (30.07.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine schwächere Eröffnung der heutigen Kassasitzung in Europa hindeuten. Die europäischen BIP-Daten für das zweite Quartal, die im Laufe des Vormittags veröffentlicht würden, könnten eine Chance auf eine Trendwende bieten. Der deutsche Bericht um 10:00 Uhr werde am stärksten beachtet werden. Abgesehen davon könnte das US-Datenpaket um 14:30 Uhr die Volatilität an den USD- und Edelmetallmärkten erhöhen. Es werde erwartet, dass der von der FED bevorzugte Inflationsindikator - die PCE-Kernrate - erneut ansteige. Der heutige Berichtskalender werde von Öl- und Konsumgüterunternehmen dominiert.09:00 Uhr: Spanien - BIP-Bericht für Q2 2021. Erwartung: 2,2%/ Vorwert: -0,4% (im Quartalsvergleich)10:00 Uhr: Deutschland - BIP-Bericht für Q2 2021. Erwartung: 2%/ Vorwert: -1,8% (im Quartalsvergleich)10:00 Uhr: Italien - BIP-Bericht für Q2 2021. Erwartung: 1,3%/ Vorwert: 0,1% (im Quartalsvergleich)10:00 Uhr: Polen - VPI für Juli. Erwartung: 4,7%/ Vorwert: 4,4% (im Jahresvergleich)11:00 Uhr: Eurozone - BIP-Bericht für Q2 2021. Erwartung: 1,5%/ Vorwert: -0,3% (im Quartalsvergleich)