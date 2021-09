10:00 Uhr: Eurozone - PMIs für September:



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 60,3/ Vorwert: 61,4

- Dienstleistungen. Erwartung: 58,5/ Vorwert: 59,0



10:30 Uhr: Großbritannien - PMIs für September:



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 59,0/ Vorwert: 60,3

- Dienstleistungen. Erwartung: 55,0/ Vorwert: 55,0



13:00 Uhr: CBRT-Zinsentscheidung

13:00 Uhr: Entscheidung der Bank of England

14:30 Uhr: USA - Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 320.000/ Vorwert: 332.000



15:45 Uhr: USA - PMIs für August:



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 61,5/ Vorwert: 61,1

- Dienstleistungen. Erwartung: 55,0/ Vorwert: 55,1



US-Ergebnisberichte:



- Nike Inc (ISIN US6541061031/ WKN 866993) - nach Börsenschluss

- Darden Restaurants Inc (ISIN US2371941053/ WKN 895738) - vor Markteröffnung (23.09.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine leicht höhere Eröffnung der heutigen europäischen Kassasitzung hindeuten, da die Befürchtungen von Evergrande besänftigt worden seien, was dazu beitrage, dass die Anleger in relativ guter Stimmung seien. Dem Unternehmen sei es am Mittwoch gelungen, die Zinszahlungen für eine inländische Anleihe zu begleichen, während die chinesische Zentralbank das Bankensystem mit Bargeld versorgt habe, was die Befürchtungen hinsichtlich des bevorstehenden Konkurses des hoch verschuldeten Bauunternehmens zerstreut habe.Der heutige Wirtschaftskalender sei mit der Veröffentlichung der PMIs für September überfüllt. Die Messwerte aus Frankreich und Deutschland hätten in der Regel den größten Einfluss auf die europäischen Aktienmärkte. Die PMIs aus den Vereinigten Staaten würden am Nachmittag zusammen mit den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht. Das wichtigste Ereignis der europäischen Sitzung werde jedoch die geldpolitische Entscheidung der BoE sein. Die Zentralbank werde sich wahrscheinlich darauf konzentrieren, zu versichern, dass die kurzfristige Unterstützung fortgesetzt werde, während sie die Notwendigkeit einer mittelfristigen Inflationskontrolle bekräftige.