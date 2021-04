16:00 Uhr: Zinsentscheid der Bank of Canada.



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu Lagerbeständen:



- Rohöl. Erwartung: -2,9 Mio. Barrel

- Benzin. Erwartung: +0,6 Mio. Barrel

- Destillate. Erwartung: -0,9 Mio. Barrel



Reden von Zentralbankern:



- 10:05 Uhr: Ramsden von der BoE

- 12:30 Uhr: BoE-Gouverneur Bailey

- 17:00 Uhr: BoC-Gouverneur Macklem (Konferenz nach der Sitzung)



Wichtige US-Ergebnisberichte:



- Anthem (ISIN US0367521038/ WKN A12FMV) - vor Markteröffnung

- Nasdaq (ISIN US6311031081/ WKN 813516) - vor Markteröffnung

- Verizon Communications (ISIN US92343V1044/ WKN 868402) - vor Markteröffnung (21.04.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte könnten heute nach zwei Verkaufstagen eine Verschnaufpause einlegen. Die Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung in Europa hindeuten. Händler sollten jedoch bedenken, dass die Indices auch am Montag und Dienstag zu Beginn der Sitzungen zugelegt hätten, bevor sie im späteren Verlauf des Tages nachgegeben hätten.Der Zinsentscheid der Bank of Canada sei das wichtigste makroökonomische Ereignis des Tages, da Analysten erwarten würden, dass die Zentralbanker die Käufe von Staatsanleihen zurückfahren würden. Abgesehen davon würden sich die Ölhändler auf den DOE-Bericht konzentrieren, nachdem die API-Daten gestern einen unerwarteten Anstieg gezeigt hätten.10:00 Uhr: Polen - Datenpaket für März:- Beschäftigungswachstum. Erwartung: 5,5%/ Vorwert: 4,5% (im Jahresvergleich)- Lohnwachstum. Erwartung: -1,3%/ Vorwert: -1,7% (im Jahresvergleich)14:30 Uhr: Kanada - VPI für März. Erwartung: 2,3%/ Vorwert: 1,1% (im Jahresvergleich)