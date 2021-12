16:30 Uhr: DOE-Bericht zu Lagerbeständen:



- Rohöl. Erwartung: -1.705 Mio. Barrel (API: -3.089 Mio. Barrel)

- Benzin. Erwartung: 1,798 Mio. Barrel

- Destillate. Erwartung: 1,571 Mio. Barrel



Reden von Zentralbankern:



- 09:15 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 23:05 Uhr: RBA-Gouverneur Lowe (08.12.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine leicht schwächere Eröffnung des heutigen Handels in Europa hindeuten. Wieder einmal sei der Wirtschaftskalender für den europäischen Vormittag leer, da keine wichtigen Veröffentlichungen anstünden. Am Nachmittag werde es jedoch etwas interessanter, insbesondere für die CAD-Händler. Die Bank of Canada werde um 16:00 Uhr ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben. Die Zinsen würden unverändert bleiben, aber es könnten einige wichtige Hinweise gegeben werden, vor allem angesichts des jüngsten Kurswechsels von FED-Beamten wie Powell und der starken Wirtschaftsdaten aus Kanada. Die Ölhändler würden sich auf den DOE-Bericht um 16:30 Uhr konzentrieren.16:00 Uhr: USA - JOLTS - offene Stellen. Erwartung: 10,45 Mio./ Vorwert: 10,44 Mio.16:00 Uhr: Entscheidung der Bank of Canada