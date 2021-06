10:00 Uhr: Polen, Industrieproduktion für Mai im Jahresvergleich. Erwartung: 29%/ Vorwert: 44,5%



15:45 Uhr: Biden trifft sich mit Marktaufsichtsbehörden



Reden von Zentralbankern



- 14:30 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 15:30 Uhr: Kaplan von der FED

- 15:30 Uhr: Bullard von der FED

- 16:15 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 21:00 Uhr: Williams von der FED (21.06.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte würden nach einem schwachen asiatischen Handel voraussichtlich schwächer eröffnen. Während der heutige Wirtschaftskalender leer aussehe, könnte es am Nachmittag tatsächlich etwas Action geben. EZB-Präsidentin Christine Lagarde werde am Nachmittag zweimal sprechen (14:30 Uhr und 16:15 Uhr) und die Anleger würden auch die Reden von drei FED-Mitgliedern zu hören bekommen. Bullards Rede um 15:30 Uhr könnte besonders interessant sein, da es seine hawkishen Äußerungen gewesen seien, die den Ausverkauf am Freitag ausgelöst hätten. Zu guter Letzt werde sich US-Präsident Joe Biden um 15:45 Uhr mit den Marktaufsichtsbehörden treffen, aber die Tagesordnung des Treffens sei noch nicht bekannt.