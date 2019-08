Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:16:00 Uhr, USA, FED-Chef Powell spreche in Jackson Hole: Jerome Powell werde beim jährlichen Notenbank-Treffen in Jackson Hole die Eröffnungsrede halten. Die Märkte seien stark darauf ausgerichtet, eine dovische Botschaft zu erhalten und da die jüngsten Reden der Fed-Mitglieder recht hawkisch gewesen seien, sei der Spielraum für Enttäuschungen groß. Powell könnte einen vorsichtigen Ton einschlagen und versuchen, keine Erwartungen an die künftige Geldpolitik zu stellen. Mark Carney, Gouverneur der Bank of England, werde um 19:00 Uhr seine Rede halten.16:00 Uhr, USA, Verkäufe neuer Häuser (Juli): Die US-Immobilienmarktdaten würden diese Woche das letzte makroökonomische Update aus den USA sein. Man sollte jedoch nicht erwarten, dass den heutigen Daten viel Aufmerksamkeit geschenkt werde, da sie zum Zeitpunkt der Rede von Powell veröffentlicht würden. Der Marktkonsens erwarte einen Wert von 649 Tsd. gegenüber 646 Tsd. im Juni.(23.08.2019/ac/a/m)